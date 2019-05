Un député bruxellois PTB qui avait remonté la liste grâce à son score renonce à siéger

Ahmad Haagiloee, élu avec 2.892 voix depuis la 53e place sur la liste PTB au parlement bruxellois, renonce à son siège, selon BX1 et Bruzz, une information confirmée à l'agence BELGA par le président de la régionale Dirk De Block.

L'élu sera remplacé par le premier suppléant, Luc Vancauwenberghe (2.224 voix de préférence), conseiller communal à Molenbeek. "Je souhaitais uniquement soutenir la liste du PTB, je n'ai aucune ambition politique", a justifié Ahmad Haagiloee auprès de Bruzz.

Le PTB a décroché 11 sièges dimanche au parlement bruxellois: dix sur sa liste francophone et un sur sa liste néerlandophone. Ces élus ne pourront toutefois pas constituer un groupe commun en raison des règles qui obligent à séparer les listes francophones et néerlandophones au parlement bruxellois. Ecolo et Groen ne constituent pas non plus un groupe commun, contrairement à la situation à la Chambre et au Sénat.

Ahmad Haagiloee est le seul élu PTB à renoncer à son siège.

Au Vlaams Belang, aussitôt élues, deux candidates ont renoncé à leurs sièges au profit de candidats suppléants masculins, en Flandre occidentale pour le parlement flamand et sur la liste européenne.



Belga