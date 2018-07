Un défilé d'une vingtaine d'hélicoptères mercredi en ouverture du sommet de l'OTAN en Belgique

Une vingtaine d'hélicoptères militaires provenant de treize pays de l'Otan survoleront mercredi en début d'après-midi le nouveau siège de l'Alliance atlantique lors d'un défilé aérien marquant le début du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement alliés, a-t-on appris lundi de source militaire.

Le défilé sera ouvert par cinq Agusta A109 belges et comprendra aussi des appareils tchèques (des Mi-24 ou 35), français (un Tigre), allemands (un H145M, un NH90 et un Tiger), danois (un EH101), hongrois (un Mi-8 ou 17), italien (un HH101), polonais (un W-3WA), roumain (un IAR 330), slovène (un AS532), turcs (deux T129), britannique (un Lynx) et américain (un UH-60). Soit 22 appareils.

Ces hélicoptères partiront de la base de Beauvechain, où les premiers appareils sont déjà arrivés lundi.

Le sommet de deux jours s'ouvrira aussi par une photo de famille et l'exécution de l'hymne de l'Otan.

L'an dernier déjà, la "réunion spéciale" des dirigeants alliés organisée pour la première visite en Europe du président américain Donald Trump et l'inauguration du nouveau siège de l'Otan s'était ouverte par le passage de 26 avions de combat et de transport de huit pays, dont la Belgique avait pris le "lead".