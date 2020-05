Un "début de rapprochement" entre le gouvernement belge et le patron de Lufthansa

Pas encore d’accord mais "un début de rapprochement". Voilà ce qui ressort de la rencontre entre Carsten Sporh, le patron de Lufthansa et la première ministre Sophie Wilmès. Ils se sont vus ce midi, pendant environ deux heures, en compagnie des ministres Alexander De Croo (Finances) et Nathalie Muylle (Emploi) ainsi que de Thorsten Dirks et Dieter Vrancks de Brussels Airlines.

L’objectif est de discuter de l’avenir de Brussels Airlines et surtout de l'aide d'Etat sollicitée par le patron de Lufthansa, maison mère de Brussels Airlines. La compagnie aérienne belge a annoncé mardi un important plan de restructuration, avec jusqu’à mille suppressions d’emploi (un quart du personnel). Déjà dans les difficultés donc, Brussels Airlines subit aussi le choc de la crise coronavirus. Cet avenir est donc plus que sombre.

Une aide oui, mais à quelles conditions ?

Le gouvernement ne devrait pas intervenir dans le plan social en cours. Par contre, il est prêt à aider financièrement Brussels Airlines, à hauteur vraissemblablement de 290 millions d’euros. Mais l’état veut aussi l’assurance que son aide sera utilisée pour faire de Brussels Airlines une compagnie aérienne pérenne. Dans son communiqué publié à l’issue de la réunion, le gouvernement écrit : "Des garanties doivent ainsi être données en vue d’une mise en œuvre correcte d’un business plan réaliste et tourné sur l’avenir pour Brussels Airlines, axé sur une croissance rentable, responsable du point de vue écologique et offrant des perspectives d’emploi."

De son côté, on sait que le patron de Lufthansa n’entend pas voir un état s’immiscer dans sa gestion. Du coup, aujourd’hui, les deux parties autour de la table des discussions ne le cachent pas, ce n’est pas encore gagné. "Les contacts ont été très difficiles" ces dernières semaines précise même le communiqué, alors chacun marche sur des œufs. Cette rencontre est un premier contact, qui abouti à un "début de rapprochement. […] Tant Lufthansa Group que l’État belge reconnaissent l’importance de Brussels Airlines en tant que hub économique offrant une connectivité étendue, et l’importance d’un plan de croissance ambitieux qui se concentre sur le continent africain et nord-américain."

Et pour le reste, les négociations vont se poursuivre. Avec à l’œil, les discussions en cours entre syndicats et direction de Brussels Airlines, mais aussi celles entre Lufthansa Group et l’État allemand.