Un "covid safety ticket" pour les grands événements en Belgique : "Nous espérons être prêt au niveau du cadre légal fin juillet"

L'invité de Matin Première : Frank Vandenbroucke - Le Covid est-il vraiment derrière nous ? -... Le Covid est-il vraiment derrière nous ? La vaccination avance mais va-t-on la rendre obligatoire pour le personnel soignant ? Va-t-on atteindre 80% de vaccinés chez les plus de 18 ans ? Les 12-15 seront-ils aussi vaccinés ? Et pour les vacances, tout est-il possible avec le certificat européen ? Pour tenter de répondre à ces questions, l’invité de demain matin sera Frank VANDENBROUCKE, ministre de la Santé. Nous reviendrons aussi sur le dossier des personnes sans-papiers qui poursuivent leur grève de la faim.