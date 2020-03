Un coup de pouce wallon aux PME pour passer le cap du Coronavirus

Le coronavirus va faire passer un mauvais moment à de nombreuses entreprises et indépendants. Les appels affluent d’ailleurs sur le numéro de téléphone 1890 mis en service en Wallonie pour répondre à leurs questions. Au-delà, le Gouvernement wallon prépare différentes répliques.

Il faut répondre aux angoisses de ceux qui sentent le poids de cette crise. Premières visées, dans l’immédiat : les PME de l’Horeca. Plus de travail, plus de rentrées, des manifestations annulées et c’est le spectre du dépôt de bilan qui se précise.

Un fonds exceptionnel

Nous voulons les aider, dit le ministre MR Willy Borsus. La crise sanitaire ne doit pas se transformer en crise économique. Le Gouvernement wallon planche donc ce vendredi sur différentes mesures. Il veut éviter pendant un certain temps que le secteur ne doive payer les charges qu’il doit normalement acquitter. Le ministre imagine aussi un fonds exceptionnel d’aide pour compenser les pertes. A ce stade, ce sont encore des idées. Elles doivent être précisées.

Les aides "classiques"

A côté, d’autres solutions sont déjà exploitables. Par exemple, celles que met en place la Sogepa, le bras financier de la Région, souvent mobilisé pour les entreprises qui traversent une mauvaise passe.

De la souplesse

Une réunion est en cours pour détailler et activer les mesures décidées par le Conseil national de sécurité. Le Parlement devrait se réunir aussi ce samedi pour régler une série de problèmes découlant notamment des "délais de rigueur" qui automatisent les autorisations ou les refus lorsque l’administration ne répond pas dans les temps à une demande. Il s’agit, ici aussi, de se donner de la souplesse de façon à ne pas ajouter des conséquences économiques dommageables aux problèmes de santé.