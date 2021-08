Un coronapass pour l’Horeca ? Ce n’est pas à l’ordre du jour, selon le vice-Premier ministre Georges Gilkinet

Des bourgmestres de la capitale penchent également dans cette direction à l’heure où la Région doit reporter une série d’assouplissements pour cause de situation épidémiologique trop mauvaise.

Une telle initiative passerait toutefois mal dans certains partis. Les libéraux n’y sont pas favorables jusqu’à présent, de même que les écologistes. "Ce n’est pas à l’ordre du jour. Il n’est pas question de mettre le corona pass dans l’Horeca, c’est pour des événements", a souligné Georges Gilkinet.

Le comité de concertation communiquera une série d’assouplissements à l’issue de sa réunion. "On est dans une sortie de crise. Petit à petit, on va retrouver la vie normale. On avait annoncé une sortie de cet état d’exception et c’est ce qu’on va mettre en œuvre ici", a affirmé le vice-Premier ministre Ecolo.