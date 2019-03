Un contrôleur aérien : « Notre but n’est pas de tout bloquer mais s’il le faut, cela va durer»

La discrétion est pour eux une obligation. Mais lorsqu’ils font le choix de manifester leur désaccord avec des décisions qui impactent profondément leur métier, qui est aussi très souvent leur passion, cela ne passe pas inaperçu. Il faut dire que les aiguilleurs du ciel ont le pouvoir de perturber plus ou moins sérieusement le trafic aérien. Que ce soit à Bruxelles, Charleroi, Liège, Ostende ou Anvers, les actions qu’ils mènent depuis quelques jours ne sont donc pas passées inaperçues. De façon anonyme, l’un d’entre eux accepte de témoigner. "Nous voulons exprimer notre colère face à ce que la direction de skeyes veut nous imposer", nous explique ce contrôleur, qui ajoute aussitôt "mais notre but n’est pas de tout bloquer". Ce qui serait pourtant plutôt facile : sans contrôleur, pas d’avion dans le ciel. "Ce que nous avons choisi de faire, ce sont des actions ciblées, afin de nous faire entendre, en prenant le moins possible les passagers en otage. Mais les nouvelles conditions de travail que l’on veut nous imposer sont inacceptables". Sans entrer dans les détails, la direction de skeyes veut mettre en place des réformes structurelles et changer la grille horaire non seulement des contrôleurs mais aussi des ingénieurs et des experts du service météo. "Il n’y a tout simplement pas assez de personnel pour appliquer cette réforme " poursuit ce contrôleur : "en principe, nous sommes censés travailler 5 jours et puis bénéficier de 2 jours de repos, mais on ne compte plus les séries d’au moins 12 jours consécutifs suivis d’un ou deux jours de repos. Bien sûr, ce sont des heures supplémentaires, qui sont très bien payées, mais physiquement, nous n’en pouvons plus ". Le manque de personnel est un problème connu - et déjà dénoncé - depuis plusieurs années chez skeyes ; des recrutements (32 contrôleurs supplémentaires sont aujourd’hui opérationnels) ont été effectués , et des formations (42) sont encore en cours, mais le cadre n’est toujours pas rempli.

«Seuls comptent l’écran et le trafic», une devise de moins en moins réaliste Soumis à une énorme responsabilité et nécessitant une concentration maximale, le métier de contrôleur aérien est réputé dans le monde entier pour être l’un des plus stressants. "Quand j’ai débuté ma carrière de contrôleur, on nous expliquait que le seul stress serait celui de l’écran radar sans oublier bien sûr celui du trafic, et que tout le reste était secondaire. Tout ce qui concerne l’administratif était pris en charge pour nous permettre, précisément, de ne pas nous tracasser pour autre chose que le cœur de notre métier". Une situation qui semble avoir évolué, mais pas forcément dans la bonne direction : "Depuis quelques années, je dois malheureusement reconnaître que je suis moins stressé par mon écran que par ce qui se passe en dehors, que ce soit au niveau de la pression que nous fait ressentir le management ou tout simplement de pouvoir arranger ma vie sociale".

Les fréquences d’urgence sont assurées En menant des actions ciblées, les contrôleurs aériens sont parfaitement conscients des désagréments qu’ils provoquent, tant au niveau des passagers que des aéroports et des compagnies aériennes. " On s’arrange, pour l’instant, pour que l’impact soit limité, quelques heures par semaines. Et on a clairement fait en sorte de ne pas ajouter du chaos à ce qui se produit aujourd’hui à l’aéroport de Bruxelles avec le mouvement des bagagistes. Il faut aussi savoir que nous faisons toujours en sorte d’assurer les fréquences d’urgence. Pas question donc de bloquer un vol médical, qui transporterait par exemple un organe". Mais les contrôleurs ne comptent pas abandonner leurs actions : "J’ai rarement vu une telle cohésion. En ce qui me concerne, je suis prêt à poursuivre pendant ce mouvement de contestation pendant plusieurs mois si c’est nécessaire, c’est vraiment trop important". Du côté de la direction de skeyes, on souligne que les négociations sont toujours en cours, et que l’on espère qu’une solution pourra être trouvée le plus vite possible.

Nouvelle grève des contrôleurs aériens (JT 24/03/2019)