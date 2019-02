Un commissariat d'Anderlecht perquisitionné, un commissaire visé

Un commissariat de police d'Anderlecht, situé rue de Neerpede dans le quartier du même nom, a été perquisitionné vendredi matin par des agents de l'inspection générale de la police, dans le cadre d'une enquête visant l'ancien responsable de la brigade canine de la zone Midi qui est basée sur ce site, révèle vendredi la télévision locale Bx1.

L'enquête a débuté il y a plusieurs mois, en mai 2018, à la suite d'une plainte déposée par la Ligue belge contre l'antisémitisme pour harcèlement et antisémitisme à l'encontre de Geert Verhoeyen. Selon Bx1, la plainte relayait les témoignages de plusieurs agents, au moins six, opérant sous les ordres de Geert Verhoeyen, qui rapportaient des faits des harcèlement au travail et des propos antisémites. Le principal intéressé aurait notamment diffusé des chants nazis dans le cadre de son travail, et insulté des personnes d'origine étrangère ou homosexuelles.

Le commissaire incriminé avait été provisoirement déplacé le temps d'une enquête interne.