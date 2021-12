Un centre d’excellence sur le climat va voir le jour pour coordonner la recherche

Le Conseil des ministres a marqué son accord, vendredi, sur la création d’un centre d’excellence pour le climat, annonce le secrétaire d’État en charge de la Politique scientifique Thomas Dermine.

Basé à Uccle, ce centre permanent sera intégré dans le fonctionnement des Établissements Scientifiques Fédéraux (Institut royal météorologique, Institut d’Aéronomie spatiale, Observatoire royal de Belgique, Institut royal des Sciences naturelles, Musée royal d’Afrique centrale, Sciensano, etc.). Il aura pour mission de coordonner leurs programmes de recherche sur le climat, de renforcer leur collaboration avec d’autres centres de recherche et universités, et de s’orienter davantage sur les besoins des acteurs économiques et politiques (mesures d’adaptation, gestion des risques naturels, etc), détaille son cabinet dans un communiqué.

Ce centre climat sera doté d’un budget annuel de 2 millions d’euros.