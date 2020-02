Un célèbre magasin de vélo namurois rescapé des flammes

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de vendredi à samedi en bord de Meuse. Le feu s’est déclenché dans un kot. Le magasin de vélo Saitta qui se trouve juste en dessous des logements étudiants évalue l’étendue des dégâts.

Lundi matin, la Meuse est un peu houleuse. Face au fleuve, les propriétaires du magasin de vélo se remettent doucement de leurs émotions… le week-end a été rude. "Après cette longue nuit de vendredi à samedi, il a fallu évaluer l’étendue des dégâts, confie Bardy Saitta, fils du propriétaire de l’enseigne. L’électricité est out, plusieurs vélos ont été touchés par l’eau envoyée par les pompiers pour stopper l’incendie. Mais finalement, on s’en sort bien."

L’incendie a d’abord pris dans un kot

Si l’origine de l’incendie reste inconnue, son lieu de départ se situe au-dessus du magasin, dans un logement étudiant. Les pompiers ont été appelés vers 22 heures Bardy Saitta a été averti un peu plus tard par les locataires. "Nous sommes arrivés en urgence sur les lieux. Nous étions impuissants, les pompiers étaient partout, c’était le branle-bas de combat. Nous sommes restés entre 22h30 et 3 heures du matin. Et le lendemain, nous sommes revenus pour faire le bilan des dégâts."

Les appartements du dessus et les effets personnels des habitants ont été détruits par les flammes. Mais il n’y a eu ni victimes, ni blessés dans cet incendie. Le magasin est actuellement fermé. Si tout va bien, il devrait rouvrir ce samedi.