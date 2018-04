Un C-130 belge s'envole pour une mission de réapprovisionnement au Mali

Un avion de transport C-130 Hercules de l'armée belge a quitté lundi sa base de Melsbroek à destination de Bamako pour une mission de réapprovisionnement - et non pour pour participer à la mission de l'ONU -, a-t-on indiqué de source militaire.

Le véritable départ d'un C-130 pour participer à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma) est fixé au 8 mai, pour être opérationnel depuis l'aéroport de Bamako, la capitale malienne, à la mi-mai, a précisé une porte-parole militaire à l'agence Belga.

Ce C-130 sera mis en oeuvre par un détachement d'environ 65 personnes, dont une équipe de protection qui accompagnera l'avion et son équipage lors de chaque vol.

Le conseil des ministres avait donné le 20 avril son accord à l'envoi d'un C-130 au Mali pour une mission d'un an à partir de la mi-mai.

La Belgique, candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2019-2020 - avec une élection attendue début juin -, a décidé de renforcer cette année sa contribution à la Minusma, dont la composante militaire est dirigée depuis plus d'un an et jusqu'au 2 octobre par le général-major belge Jean-Paul Deconinck.