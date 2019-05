Des problèmes de réseau ont fortement ralenti l'acheminement des résultats des élections, confirme le SPF Intérieur

Gros bug informatique dans le Brabant Wallon - Elections 2019 - 26/05/2019 Un problème informatique a frappé ce dimanche en fin de journée l'acheminement des résultats des élections qui se sont déroulées en Wallonie et à Bruxelles. Ce problème a d'abord touché le Brabant wallon, puis Neuchâteau, puis Arlon. Cela a été signalé également en Région bruxelloise. Vers 19 heures nous apprenions que, à cause de ce problème, plus aucun encodage n'était possible, ou en tout cas que cette tâche était fortement ralentie. En fait l'accès à l'interface informatique pour encoder les résultats était terriblement lent. Le porte-parole de Proximus parle de ralentissement et de congestion sur les serveurs, mais pas de blocage. La société assure la sécurisation des lignes mais travaille avec plusieurs autres partenaires privés. Le SPF Intérieur a confirmé peu après 20 heures que des problèmes de réseau empêchaient l'acheminement des résultats. Mais peu après, le problème était en voie de résolution, semble-t-il.