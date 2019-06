"Un Bruxellois qui défendait sa Région", "un excellent bourgmestre": les réactions au décès d'Armand De Decker

La députée bruxelloise et ancienne bourgmestre de Molenbeek, Françoise Schepmans (MR), a été parmi les premiers à faire part ce mercredi soir de sa tristesse à l’annonce du décès du ministre d’Etat libéral, Armand De Decker, ancien président du Sénat et ancien bourgmestre d’Uccle.

"J’apprends avec tristesse le décès d’Armand De Decker. Président du Sénat, bourgmestre et surtout un Bruxellois qui aimait et défendait sa Région", a communiqué l’ex-bourgmestre de la commune bruxelloise.

Armand De Decker, a "toujours défendu avec conviction et élégance, les valeurs libérales", a affirmé le président du MR Charles Michel, après l’annonce du décès du ministre d’Etat libéral, survenu mercredi. "J’apprends avec tristesse le décès d’Armand De Decker. Personnalité engagée, ayant exercé de nombreuses responsabilités politiques, il a toujours défendu avec conviction et élégance les valeurs libérales lors de ses combats politiques. Je présente mes plus sincères condoléances à son épouse, Jacqueline, à son frère Jacques, et à l’ensemble de ses proches", a dit Charles Michel.