Un bonus de 1.450 euros pour le personnel des hôpitaux, des primes pour les secteurs en pénurie de main d'oeuvre?

Une prime de 1.450 euros pour les docteurs, infirmières et pharmaciens, et toutes les autres professions de soins dans les hôpitaux. Voilà une des propositions sur la table du gouvernement fédéral. Cette "prime ­Covid-19" pourrait bénéficier à 10.000 personnes, c’est ce sur quoi table le gouvernement, ce qui porterait la facture à 14,5 millions d’euros. C’est ce que rapporte De Tijd ce vendredi. Une proposition dont on ne connaît pas encore le détail.

Hier soir, le gouvernement a travaillé sur une batterie de mesures à prendre dans le contexte de crise lié à la pandémie de coronavirus. On y retrouve des mesures de soutien aux travailleurs à pied d’œuvre, c’est le cas de cette prime pour les travailleurs de la santé, défendue par la ministre de la santé Maggie De Block.

Un plan bien plus large

On y retrouve aussi des mesures pour inciter les gens à travailler dans ces secteurs aujourd’hui essentiels mais où la main-d’œuvre fait en partie défaut, pour cause de maladie notamment, ou risque de faire défaut, par exemple dans les secteurs agricoles.

Il s’agit par exemple du "bonus corona", que le ministre des Finances, Alexander De Croo (Open Vld) a défendu le week-end dernier. Ici l’idée est de permettre aux entreprises de verser une prime de 1000 euros, sans être assujetties à des contributions sociales ou fiscales. Mais d’autres propositions sont aussi sur la table. Comme, par exemple, de permettre aux étudiants de travailler au-delà du quota annuel d’heures autorisées.

Des heures de travail étudiant supplémentaires, ici aussi défiscalisées. La ministre de l’emploi, Nathalie Muyle, propose, elle, d’octroyer deux jours de congé annuels pour les travailleurs des secteurs essentiels. D’autres mesures sont sur la table, comme permettre aux personnes en chômage temporaire de pouvoir travailler dans ces secteurs essentiels, idem pour les demandeurs d’asile, on évoque aussi une défiscalisation des heures supplémentaires.

A débattre avec les présidents des 10 partis qui ont voté les pouvoirs spéciaux

Toutes ces propositions sont débattues ce vendredi au gouvernement. Mais elles devront ensuite être discutées avec les présidents des dix partis qui soutiennent le gouvernement de Sophie Wilmès, lors d’une réunion prévue demain samedi (soit les trois partis au gouvernement -MR, CD & V, Open Vld- et les 7 partis de l’opposition qui ont voté les pouvoirs spéciaux N-VA, PS, sp.a, Ecolo, Groen, cdH, Défi). Des partis qui ont aussi des propositions à formuler. Le PS, par exemple, veut la suspension de la dégressivité des allocations de chômage en raison de l’incapacité des demandeurs d’emploi vu la situation de "force majeure". Une proposition soutenue par Ecolo.

En attendant cette réunion samedi, il n’est pas sûr que les ministres s’expriment pour expliciter leurs propositions.

Pour l’heure, aucune de ces mesures n’a fait l’objet de discussion avec les interlocuteurs sociaux, ni au sein du groupe des 10, ni au Conseil National du travail.