Un billet SNCB à prix réduit pour la marche pour le climat de dimanche à Bruxelles

La SNCB proposera un billet à prix réduit à tous ceux qui veulent participer à la marche pour le climat prévue à Bruxelles ce dimanche 10 octobre. L'entreprise ferroviaire mettra en outre en place des trains supplémentaires ce jour-là pour faire face à l'affluence, annonce la Coalition Climat sur Twitter.

Cette dernière organise le week-end prochain ce rassemblement sous le slogan "Back to the Climate". À la veille d'un sommet européen et à quelques semaines du sommet international sur le climat de la COP26 à Glasgow (Ecosse), l'organisation espère donner un signal clair avec cette marche de protestation.

Les participants à la marche pour le climat peuvent se rendre à Bruxelles en train à un prix réduit grâce à un "Ticket Weekend", qui leur offre une réduction de 50% par rapport au tarif normal. En outre, la SNCB augmentera le nombre de trains au départ et à destination de la capitale.

La Stib, la société de transport public bruxelloise, a également annoncé précédemment que son réseau sera gratuit le 10 octobre entre 12 et 19 heures. Les portes d'entrée du métro seront alors temporairement ouvertes et les valideurs seront mis en mode inactif durant ce laps de temps.