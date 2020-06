Un avocat anversois est condamné pour avoir participé à un gang de trafic de cocaïne

L’avocat anversois Pol Vandemeulebroucke a été condamné à dix-huit mois de prison, rapporte De Standaard. Selon le tribunal, il jouait le jeu de la mafia de la cocaïne.

L’avocat Pol Vandemeulebroucke comparaissait devant le tribunal anversois parce qu’il aurait accordé des services divers à Uka G., un criminel albanais actif dans le trafic de cocaïne. Avec son gang de 16 membres, il aurait importé près de 1500 kilos de poudre blanche via le port d’Anvers en 2017.

Ce vendredi, ce baron de la drogue a été condamné à douze ans de prison et à une amende de 48.000 euros lors du même procès. En plus d’Uka G., toute une série d’autres accusés ont été lourdement condamnés vendredi, dont son avocat, Pol Vandemeulebroucke. Ce pénaliste a déjà plaidé dans des procès très médiatisés comme "le meurtre au château de Wingene".

Dans cette affaire, l’avocat n’a pas été poursuivi pour importation de cocaïne. Mais, selon le tribunal, sa relation avec G. allait bien au-delà de ce que devrait être une relation avocat-client. C’est pourquoi il a été condamné en tant que membre de l’organisation criminelle. Il a été acquitté pour violation du secret professionnel.

Enveloppe avec argent liquide

Dans le quotidien De Standaard, Vandemeulebroucke avait donné sa version des faits en novembre 2019 : " Des hommes albanais sont venus me voir un jour. Ils soupçonnaient un de mes clients d’avoir détourné un chargement de stupéfiants, qui leur appartenait. Par l’intermédiaire d’un journaliste que je connais, j’ai demandé au procureur d’enquêter sur ce qui était arrivé à ce conteneur. Il s’est avéré qu’il avait été saisi par la douane. Le journaliste a écrit un article à ce sujet, les Albanais étaient convaincus que mon client n’était pas à blâmer, et ce dernier était soulagé que sa famille et lui-même soient en sécurité. C’est tout ce que j’ai fait. Et je ne vois pas non plus ce qui pourrait être puni par cela ".

Mais la cour a vu les choses différemment. Selon les juges, il a abusé de sa position d’avocat pour obtenir des informations par l’intermédiaire de confrères et de journalistes qu’il n’aurait jamais obtenues en tant que citoyen ordinaire.

Le fait qu’Uka G. payait l’avocat avec une enveloppe d’argent liquide a pesé dans la balance. L’avocat a également eu des contacts avec plusieurs autres membres de cette organisation et les a même fait venir chez lui, indique le tribunal.

Selon le tribunal, les conversations entendues ont également montré que Vandemeulebroucke n’avait pas seulement un téléphone ordinaire, mais aussi un téléphone crypté avec lequel il était en contact avec Uka G. Les grands criminels utilisent ces appareils car ils ne peuvent pas être écoutés.

À Anvers, en particulier, où la mafia de la cocaïne est active, les avocats subissent plus de pression qu’ailleurs pour aller plus loin que ce qui est légalement et déontologiquement possible pour leurs clients.