Un assouplissement des règles en février ? "Je vais vous frustrer, mais on ne peut pas annoncer une date", selon Frank Vandenbroucke

Frank Vandenbroucke (sp.a), ministre de la Santé au niveau fédéral, était ce lundi matin l’invité de Matin Première. C’est une journée symbolique concernant le vaccin en Belgique : les premiers d’entre eux vont être administrés dans trois maisons de repos en Flandre, Wallonie et Bruxelles.

"C’est aujourd’hui une date qui va être gravée dans notre mémoire, affirme le ministre fédéral de la Santé. On ne peut que se réjouir du fait que l’on a reçu la livraison qui était promise, du fait que tout se déroule jusqu’ici comme prévu. Évidemment, aujourd’hui, c’est un test, on va tester si toutes les procédures qui ont été décidées fonctionnent bien, mais ça semble jusqu’ici aller dans le bon sens."

Dans la presse ce matin, plusieurs experts évoquent la possibilité de n’injecter qu’une dose du vaccin Pfizer pour gagner du temps. Quel est votre avis sur la question ? Est-ce que tous les experts que vous côtoyez sont du même avis ? Est-ce qu’on pourrait ne faire qu’une dose, gagner du temps et pouvoir vacciner alors plus de monde d’ici l’été ?

"Je ne vais pas me prononcer, parce que c’est quand même une question complexe et délicate. D’abord, l’autorisation de mise sur le marché donnée par l’Agence européenne du médicament est basée sur un protocole où, pour le vaccin Pfizer, on utilise deux doses, une première dose aujourd’hui, par exemple, et une deuxième dose le 18 janvier pour les personnes qui ont reçu la première dose aujourd’hui. Ça, c’est le protocole qui a été convenu et il n’est donc pas du tout évident de dévier de ce protocole, parce que, comme je l’ai dit, l’autorisation de mise sur le marché est basée sur ce protocole très précis.

Maintenant, il y a des experts qui disent qu’une seule dose suffit peut-être pour être protégé de façon satisfaisante. Et dans la task force, on va avoir ce débat. La task force va donc évaluer les arguments, mais je ne me prononce pas et c’est quand même assez délicat de proposer une déviation du protocole convenu.

En ce qui me concerne, je crois que c’est aussi un débat européen parce que nous nous inscrivons dans une démarche européenne : les contrats ont été négociés au niveau européen et l’autorisation de mise sur le marché a été donnée au niveau européen. Donc, changer le protocole, changer l’approche requiert, selon moi, un débat au niveau européen."

Depuis deux jours, les indicateurs diminuent chez nous, moins de cas d’admission et de décès, donc c’est plutôt rassurant. Selon vos informations, les règles de Noël ont donc été sensiblement bien respectées.

"Je le crois. Actuellement, les courbes semblent aller dans le bon sens. Le niveau de contamination est cependant toujours très élevé. La moyenne journalière qu’on a enregistrée est de 2171 cas confirmés, donc des infections qui ont été confirmées, c’est quand même un chiffre très élevé. Parce que, pour être sûr, il faut moins de 800 contaminations sur base journalière. C’est donc un chiffre élevé, mais la tendance est en baisse, et ça, c’est une très bonne nouvelle. Je crois donc qu’il faut continuer l’effort.

Les vacances de Noël étaient quand même une aubaine, une opportunité pour casser la chaîne de transmission et cela semble marcher jusqu’ici, mais il faut encore utiliser la deuxième semaine de ces vacances pour vraiment continuer à casser les chaînes de transmission et pour vraiment utiliser cette aubaine.

Donc, oui, je crois que ça va dans le bon sens et je crois aussi qu’à côté des quelques parties de lockdown, comme on dit, tout s’est bien passé. La police a constaté quelques infractions, mais très peu à vrai dire. Et je crois qu’on ne peut que se réjouir de cette belle solidarité que l’on voit parce que c’est grâce à cette belle solidarité que l’on peut infléchir les courbes et en combinaison avec la vaccination qu’on pourra vaincre le virus."

Est-ce que vous ne craignez pas un relâchement plus important pour le 31 décembre, qui est toujours l’occasion de faire plutôt la fête qu’une réunion de Noël en petit comité ?

"Oui, tout à fait, et c’est d’ailleurs très humain. La tentation est donc là, soyons clairs. Mais je crois qu’il faut persévérer et je sais que c’est difficile, on aime les contacts, on aime les fêtes, mais le virus aime aussi les fêtes, et donc il faut persévérer parce que le niveau de contamination est toujours très élevé et je crois qu’il faut aussi être conscient du fait que dans nos hôpitaux, la situation reste tout à fait pénible.

Il y a quand même encore 2300 patients Covid qui sont dans nos hôpitaux. Il y a presque 500 patients qui sont en unité de soins intensifs. Les hôpitaux sont toujours pleins à craquer et le personnel soignant est quand même très fatigué et toujours confronté à cette situation de stress. Je crois donc qu’il faut aussi songer à eux, il faut les aider et ce que tout un chacun peut faire, c’est suivre les mesures, rester ultra-prudent et persévérer dans l’effort. C’est tout à fait nécessaire. Si on fait ça, on vaincra, sans aucun doute."

On pourrait peut-être alors plutôt assouplir les règles au mois de février ?

"Je vais vous frustrer, mais on ne peut pas annoncer une date. On ne sait pas. On sait qu’on va vaincre par la combinaison de cette solidarité, du suivi des mesures et d’une campagne de vaccination réussie. On vaincra, mais on ne sait pas quand. Je sais que c’est frustrant, on vit dans une incertitude fondamentale, notamment en ce qui concerne le calendrier, mais il y a l’espoir de vaincre, c’est certain. Mais il faut persévérer un peu.

En fin d’année, on présente toujours ses meilleurs vœux. Quels sont les vôtres ?

Traditionnellement, on souhaite une bonne santé à ses proches et à ses amis et je crois que ce vœu très traditionnel a aujourd’hui un sens très particulier. Et ce que je souhaite à tout un chacun, ce n’est pas seulement la bonne santé, mais c’est de retrouver cette liberté d’avoir les contacts que l’on aime, de retrouver cette liberté de faire ce que l’on veut faire sans être gêné par ce virus.

On n’en est pas encore là, ça prendra des mois de mesures assouplies de façon graduelle sans doute, espérons-le, ça prendra des mois d’une campagne de vaccination, c’est un effort de longue haleine, mais mon vœu est qu’on vaincra ensemble le virus et que tout un chacun soit en bonne santé."