Un appui ou une belle-mère pour l'AWEX?

Depuis que le commerce extérieur est sous la responsabilité de l’AWEX, l’Agence Wallonne à l’Exportation, on a vu les exportations wallonnes décoller.

Le nouveau ministre de l’Économie vient toutefois d’adjoindre à l’Agence un Conseil Wallon de l’Exportation. La décision a été prise ce jeudi en gouvernement. Pourquoi cette structure supplémentaire ?

Tout n’est pas bleu

On a besoin, dit Pierre-Yves Jeholet, d’une expertise externe. Certes, les chiffres des exportations wallonnes ont décollé. Mais pour le ministre (cité par L’Écho) "On aurait tort de dire que tout fonctionne bien. Il estime – et c’est exact – que les exportations dépendent trop des grandes entreprises ou de certains secteurs comme les métaux ou la pharmacie. Il a donc constitué un Conseil Wallon de l’Exportation censé produire des recommandations utiles.

Efficacité d’abord!

Mais le ministre le reconnait: il y a souvent eu en Wallonie des organismes rivaux. Ici, pour lui, ce n’est pas le cas: "Nous avons recruté une expertise extérieure qui peut prendre de la hauteur." Il y a effectivement dans ce conseil des patrons de PME exportatrices. Mais paradoxalement, parmi les 8 membres de ce conseil, figurent, outre un professeur d’université, les représentants du plus grand producteur pharmaceutique wallon ou d’entreprises qui… n’exportent pas.

Bidon?

A première vue, la nouvelle structure apparaît donc plutôt comme une belle-mère dans le dos de l’AWEX. L’Administratrice générale de l’Agence ne le prend pas ainsi: "C’est plutôt un avis supplémentaire venant de personnes que nous connaissons bien, qui sont parfois aussi nos clients et avec qui nous pourrons travailler de concert", dit Pascale Delcomminette.

Reste une question: de par les fonctions qui lui sont dévolues, le nouvel organe met sur la touche l’actuel conseil d’administration de l’AWEX. Quelle sera encore alors l’utilité de ce dernier?