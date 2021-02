Un an de crise : les premiers Belges rapatriés depuis Wuhan et les premières équipes confrontées au coronavirus témoignent

Le dimanche 2 février 2020, 200 ressortissants étrangers dont 9 Belges s’apprêtent à fuir Wuhan, ville désormais fantôme, confinée suite à l’apparition de ce que l’OMS appelle alors un nouveau coronavirus. A cet instant, la Chine annonce 12 000 cas et plus de 250 morts.

A l'aéroport de Wuhan, l'attente est interminable. Tous sont soumis aux traditionnels contrôles d’identité mais aussi à un premier check-up médical. Ce n’est que le dimanche 2 février à 8h du matin que les passagers embarquent à bord d'un avion A380 à deux niveaux, en direction de l'aéroport militaire d'Istres en France. Le premier niveau est dédié aux personnes asymptomatiques et le second, à ceux présentant des signes du coronavirus. Les 200 passagers sont encadrés par un personnel et des représentants de différents pays, tous vêtus d'une protection maximale.

Johan Smets et son épouse faisaient eux aussi partie du voyage. Johan avait rejoint sa femme qui était partie plus tôt que lui à Wuhan pour y fêter le Nouvel An chinois. "Il y avait du stress mais j'étais aussi soulagé de partir et de pouvoir rentrer chez moi. Si je refusais ce rapatriement, on m'a dit que je risquais d'être bloqué là-bas pendant des semaines, voire des mois".

Nicolas Cuvelier faisait partie des passagers. Ce Belge avait décidé de quitter Wuhan le jour où les supermarchés ont annoncé leur fermeture, signe que le confinement de la ville devenait désormais total : "On voyait vraiment tout qui se fermait progressivement. On nous a dit que la nourriture allait être livrée par l'armée. C'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé de partir". Dans l'avion, Nicolas a dû monter au second niveau, celui des asymptomatiques, parce qu'il avait des maux de tête. L'ambiance y était assez tendue : "Certaines personnes s'énervaient notamment parce qu'elles avaient peur de ceux qui semblaient malades. Je me rappelle qu'il y avait un Portugais assis à côté de moi. Il se lavait les mains à l'alcool toutes les cinq minutes. Dès que quelqu'un éternuait, il sursautait. C'était stressant."

L'avion atterrit à l'aéroport militaire de Istres aux alentours de 15h. "Les français nous y attendaient pour faire un premier tri des malades et un check-up des analyses qui avaient été faites en amont à l'aéroport de Wuhan. Ils ont vérifié s'il y avait vraiment des cas graves ou pas". Parmi les Belges, certains présentent des symptômes équivalant à ceux d'un rhume. Rien d'alarmant donc. Les 9 Belges devront attendre le début de soirée pour prendre un deuxième avion en direction de l'aéroport de Melsbroek en Belgique. A son bord, se trouvaient également des Danois, des Tchèques ou encore des Hollandais pour qui Melsbroek n'est donc pas la destination finale mais une transition de plus pour leur pays, qu'ils rejoindront via un autre vol ou par autocar.

Premiers rapatriés depuis Wuhan, premiers Belges confrontés au coronavirus : un an de crise et des images inédites de ses débuts

Premiers rapatriés depuis Wuhan, premiers Belges confrontés au coronavirus : un an de crise et des images inédites de ses débuts

A 21h, l'avion atterrit à l'aéroport de Melsbroek qui a dû aménager ses infrastructures en très peu de temps pour pouvoir prendre en charge ces personnes rapatriées et potentiellement infectées par le virus. "C'était une course contre la montre", explique le commandant Benoît Meurice, directeur adjoint de l'aéroport. Nous avons eu royalement trois jours pour tout installer. On a modifié l'infrastructure pour avoir une zone d'accueil de ces passagers dans le hall d'entrée de l'aéroport et trois tentes dans notre zone cargo initiale pour assurer un support psychosocial si nécessaire".

Premiers rapatriés depuis Wuhan, premiers Belges confrontés au coronavirus : un an de crise et des images inédites de ses débuts

Premiers rapatriés depuis Wuhan, premiers Belges confrontés au coronavirus : un an de crise et des images inédites de ses débuts

L'arrivée des Belges a profondément marqué les équipes de l'aéroport. Pour le commandant Benoît Meurice : "C’est là qu’on s’est rendu compte qu’on est dedans. La machine est lancée. La bascule, elle s’est faite ici, à l'aéroport. Ça, c’est une chose que, personnellement, je retiendrai. A partir du moment où le premier vol estampillé Covid a eu lieu, c’était switch dans un nouveau monde. Tout a changé après". C'est d'ailleurs à partir de cet instant que l'adjudante Chantal Limbourg, hôtesse d'accueil au checking, également présente ce jour-là, a décidé de commencer à s'isoler de ses proches; bien avant que notre gouvernement ne tire la sonnette d'alarme : "Après ce rapatriement, je me suis auto-confinée. Je trouvais que c'était important. J'ai envoyé un message à mes proches en disant que j'avais été en contact avec des gens qui revenaient de l'Asie. J'ai donc fait attention à garder mes distances au travail et à la maison". Pour elle aussi : "Il y a un avant et un après ce rapatriement". En un an, les rapatriements de Belges depuis des zones infectées se sont multipliés à l'aéroport de Melsbroek. "On ne doit pas être loin de la quarantaine", précise Benoît Meurice.

Un an de crise : les premiers Belges rapatriés depuis Wuhan et les premières équipes confrontées au coronavirus témoignent

Après avoir notamment profité d'un repas à l'aéroport militaire, les Belges sont invités à monter dans un autocar pour rejoindre l'hôpital militaire Reine Astrid. "On était escorté par la police", explique Johan Smets. "Ils ont fait un détour pour éviter la presse". Arrivés à l'hôpital, le personnel les accueille un par un : "On a été conduits dans notre chambre. Et là, la quarantaine a commencé". Une quarantaine minutieusement préparée elle aussi : "Tout a été mis en place pour hospitaliser ces personnes", explique le lieutenant-colonel Patrick Soentjens, chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital militaire. "Les mesures d'hygiène étaient très strictes. On avait mis en place une unité de quarantaine et autour de cette unité, une zone de sécurité pour éviter une éventuelle propagation du virus dans l'hôpital". Si les procédures mises en place rassurent les membres du personnel, ces derniers ont naturellement une appréhension face à un virus inconnu : "Il y avait une crainte de l'attraper et on se demandait quelles conséquences cela avait sur le corps. C'était du stress pour notre propre santé et pour celle de nos proches".

Le lundi matin, les Belges sont soumis à une batterie de tests : "On a fait le fameux test PCR et c'était la première fois en Belgique. Les tests ont pris une journée pour être analysés", explique Patrick Soentjens. A 18h, les résultats tombent enfin. A la surprise générale, aucune des personnes semblant enrhumées n'est positive. C'est finalement un homme asymptomatique qui est diagnostiqué premier cas Covid-19 en Belgique. Suite à ce résultat, Patrick Soentjens et l'équipe médicale ont à nouveau dû agir très rapidement : "On a transféré le patient discrètement vers l'hôpital Saint-Pierre dans la soirée, pour préserver son identité".

C'est donc au CHU Saint-Pierre que le premier cas Covid-19 est admis. L'hôpital est en effet le centre de référence belge des maladies infectieuses telles qu'Ebola ou la tuberculose. Philip Soubry passera près de deux semaines dans une des 30 chambres à pression négative de l'hôpital et sera soumis à une série de tests. Malgré lui, il a permis à la Belgique de mieux comprendre cette maladie : "L'hospitalisation a été plutôt surréaliste puisqu'il était asymptomatique. Donc c'était compliqué pour lui. C'était lourd de rester enfermé. On avait décidé qu'on le laisserait sortir s'il avait deux tests PCR négatifs consécutifs". Mais à chaque fois que Philip Soubry obtient un test négatif et qu'il pense pouvoir bientôt sortir, le test suivant s'avère positif et détruit ses espoirs de sortie. "A l'époque, on connaissait moins bien les choses et donc on lui demandait énormément de contribution à la sciences. On le faisait cracher aussi, on lui faisait des examens des selles et d'urine tous les jours".

Mais au soulagement de Philip Soubry et des Belges rapatriés de l'hôpital se mêlent déjà l'inquiétude du personnel soignant face à l'arrivée attendue d'autres cas Covid-19. "On était déjà en train de constituer des stocks d'urgence de masques, de protections", explique le directeur du CHU Saint-Pierre, Philip Leroy. "On améliorait nos protocoles d'habillage du personnel soignant et de prise en charge des patients de ce type. Donc pour nous, c'était la très grande effervescence. Il y avait une espèce de dichotomie entre l'attention médiatique sur ce patient en particulier alors que nous, on était complétement tourné vers l'avenir, vers la préparation d'une crise qu'on pressentait". Même s'ils se doutent à cet instant que d'autres personnes infectées seraient hospitalisées, les membres du personnel de l'hôpital comme Michèle Bernard, hygiéniste, était loin de s'imaginer l'ampleur qu'allait prendre cette crise. "Quand le premier patient a été accueilli ici, on ne s’attendait pas à ce qu’un an plus tard, il y ait toujours deux unités remplies de patients Covid et que les équipements de protection fassent encore partie de notre quotidien, en particulier le masque qu'on ne quitte que quand on va dormir".

Un sentiment partagé par Dany Roemers, infirmier au CHU Saint-Pierre : "On ne s'attendait pas à ce tsunami. Cela a été très difficile. L'exemple est peut-être fort mais personnellement, je l'ai vécu comme un guerre".

En un an, ce sont plus de 700 000 personnes qui ont été infectées par le coronavirus et en ce début février 2021, près de 2000 patients sont encore hospitalisés.