Un an après le scandale, les travailleurs du Samusocial s'efforcent de redorer l'image de l'asbl

"Samusocial", un nom associé à un scandale qui a déjà un an. Un an depuis que les rémunérations exorbitantes et occultes de ses administrateurs ont été révélées. Un an qu’Yvan Mayeur a démissionné de son poste de bourgmestre à la Ville de Bruxelles et que Pascale Peraïta a fait de même au CPAS de la Ville de Bruxelles.

Mais un an après, qu’en est-il des travailleurs du Samusocial ? Comment l’asbl a-t-elle vécu cette crise ? Les dons continuent de chuter mais les employés continuent de faire leur job. Les dérives de la direction les ont effleurés mais pas atteints.