Plusieurs partis de la majorité et de l'opposition ont abouti à un accord sur un amendement à la résolution de soutien au Pacte de la migration, a-t-on appris au moment même où la commission des relations extérieures de la Chambre a repris ses travaux, vers 13h45.

Ecolo-Groen, le sp.a et le cdH approuveront mercredi après-midi, avec le MR, l'Open Vld et le CD&V un amendement déposé par le chef de groupe MR David Clarinval à la résolution de soutien au pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Outre ce soutien, la résolution amendée demande au gouvernement une concertation avec différents Etats européens afin d'arriver à "une explication de position qui explique le soutien au Pacte". De son côté, le PS dépose un amendement à la résolution demandant d'"approuver sans réserve le pacte".