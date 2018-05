Un absent remarqué à l'inauguration du musée Kanal: le gouvernement fédéral

Kanal Centre Pompidou, le centre d’art contemporain, a pris ses quartiers dans l’ancien garage Citroën, près de la place de l’Yser à Bruxelles. L'inauguration officielle s'est déroulée ce vendredi midi, en présence des autorités bruxelloises, de représentants de Pompidou-Beaubourg, de la ministre française de la Culture Françoise Nyssen, et d'une centaine d'invités. Mais en l'absence très remarquée du gouvernement fédéral.

"Dans ce projet, je vois une aventure européenne. C'est la solidarité qui se dessine ici, dans l'union des savoir-faire" : sans le vouloir, la ministre française de la Culture Françoise Nyssen a prononcé un discours un peu décalé. Car si Kanal a bien pour objectif d'être un musée pour le rayonnement international de Bruxelles, seule la Région bruxelloise y a finalement investi, le Fédéral n'a pas voulu jouer dans la pièce. Juste le prêt éventuel et futur de certaines œuvres.

"Bouderie, mépris"

Dès lors, les politiques bruxellois ont émis quelques regrets: "Depuis quelques années nous avons pris l'habitude de ne pas trop devoir compter sur le Fédéral pour tout ce que nous mettons en route en région bruxelloise" explique Guy Vanhengel, ministre du Budget Open VLD.

"Ce que l'on espère, c'est que cette bêtise du Fédéral, cette bouderie, ce mépris par rapport à Bruxelles et ses grands desseins passeront. Et qu'ils reviendront à une envie de collaborer. On en a besoin" ajoute Laurette Onkelinx (PS).

Quant à Didier Gosuin, ministre DéFi, il constate : "Aujourd'hui, le Fédéral est toujours à regarder et à ne pas oser un geste fort pour notre pays et pour Bruxelles. On doit le regretter. Mais je pense qu'ils comprendront".

Ce vendredi, symbole ultime : aucun représentant du gouvernement fédéral à l'inauguration officielle. Les invitations sont bien parties de Bruxelles vers le Fédéral. Didier Reynders et Zuhal Demir se sont faits excuser. Le Premier ministre Charles Michel avait d'autres rendez-vous.