Un 21 juillet sous le signe du coronavirus : vivez les photos et vidéos des festivités

En ce 21 juillet 2020, la Belgique célèbre le 189e anniversaire de la prestation de serment de Léopold 1er. Une journée particulière mais totalement différente des autres années à cause de la crise sanitaire. Suivez ici les infos et découvrez les photos et vidéos de cette journée de célébrations.

Lost Frequencies fait bouger le palais Royal Les festivités pour la fête nationale ont débuté en avance cette année. Hier soir, via ses réseaux sociaux, le service communication du Palais a publié une vidéo du DJ Lost Frequencies, auteur d’un set depuis le toit du Palais Royal de Bruxelles. Un coup de communication très réussi pour faire la promotion de la visite virtuelle du Palais, seule manière possible de visiter cet emblématique lieu de la capitale à cause du coronavirus.

Le programme de la journée La Fête nationale comportera deux thèmes : les 75 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et la mise à l’honneur des anciens combattants ainsi que "La Belgique reconnaissante, résiliente et autrement phénoménale" avec un hommage aux victimes de la pandémie et à tous ceux qui ont contribué à la lutte contre le coronavirus. Le tourisme, le patrimoine et des artistes belges seront également mis à l’avant-plan. Retrouvez plus de détails sur le programme complet de la journée https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_defile-3-minutes-de-silence-te-deum-voici-les-details-sur-la-fete-nationale-cette-annee?id=10544610ici.