Uber illégal: pas de conséquences pour les utilisateurs

Bref, les centaines de voitures qui travaillent avec l'application GSM Uber ne vont pas rester au garage, puisque eux, en théorie, ne risquent rien. Comme les utilisateurs d'ailleurs. "Ce qui est certain, c’est que l’utilisateur ne risque rien. Le seul risque c’est qu’il attende un véhicule Uber qui n’arrive jamais", explique Me Etienne Wéry, avocat spécialisé en nouvelles technologies.

Sauf que sur le terrain, les chauffeurs continuent à rouler. "Il y a des centaines de chauffeurs qui sont sortis du chômage et qui ont investi des dizaines de milliers d'euros pour acheter une voiture et commencer ce job. On ne va donc pas arrêter du jour au lendemain", confie Karim l'un de ces chauffeurs que nous avons rencontrés ce jeudi matin.

C'est un nouveau clou dans les roues des voitures Uber à Bruxelles, ces chauffeurs privés qui offrent un service de transport, mais sans disposer de licence taxis (ils disposent d'une licence limousine). Une nouvelle décision de justice vient de confirmer que ce service était bel et bien illégal. En théorie, 10.000 euros pourraient être réclamés à Uber par course constatée à Bruxelles. 10.000 euros d'astreintes.

Un deuxième procès et la main à la région

Autrement dit, les utilisateurs peuvent continuer à utiliser des voitures Uber dans l'immédiat et les chauffeurs poursuivent leurs courses dans la capitale. Tout le monde attend désormais la décision dans un deuxième procès qui opposent Uber à d'autres taximen bruxellois. Là, le montant des astreintes demandées est beaucoup plus élevé et pourrait peut-être alors impressionner Uber au point de le faire vaciller et de le pousser à arrêter ses activités en Belgique.

A moins que la Région bruxelloise n’interdise entre-temps l'application. Le ministre de la Mobilité en a le pouvoir. Mais au cabinet de Pascal Smet on affirme seulement aujourd'hui être "en train d'analyser ce premier jugement" avant de prendre une décision dans un sens ou dans l'autre.