"Uber a ses entrées au Parlement, les députés sont indignes": des taxis manifestent devant le Parlement bruxellois

"On a gagné: sept de souffrance, sept ans de combat, sept ans d'insomnies, explique Sam Bouchal, secrétaire général de la Fédération bruxelloise des taxis (BTF), devant les chauffeurs présents. Et cette victoire on veut nous la voler! Un certain nombre de députés veulent nous voler cette victoire en modifiant, en une semaine, un texte législatif que nous demandons de modifier depuis sept ans. Mais cette fois qui va la modifier ? C'est Uber, c'est Uber qui l'a écrite. C'est un délinquant numérique qui a toutes ses entrées ici. Des gens qui ont prêté serment, ils sont indignes: ils font de Uber un héros numérique".