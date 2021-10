TVCom recevra des aides publiques suite aux dégâts occasionnés par les inondations de cet été

150.000 euros ! C’est la somme que la province du Brabant wallon va débloquer pour aider le média de proximité TVCom.

En juillet dernier, le bâtiment et les installations de TVCom, situés près du cours d’eau La Dyle, à Céroux-Mousty, ont subi d’importants dégâts des eaux. Le studio, les décors, la régie technique et une partie du matériel ont été détruits. Pas de blessés, mais des pertes matérielles importantes.

"On a pu évaluer le préjudice à environ 270.000 euros", explique le directeur, Max Zimmermann. "Nous avons eu 100.000 euros des assurances. Maintenant, l’objectif c’est de pouvoir retravailler dans des conditions normales".

Une production réduite

Conséquence indirecte de ces dégâts matériels : un quotidien perturbé, des journaux télévisés enregistrés dans la rédaction (à l’étage), des émissions suspendues, des invités rencontrés uniquement en extérieur,…

Toutes les équipes ont donné le maximum pour maintenir, autant que faire se peut, l’offre télévisée et digitale (site internet). Mais au fil du temps, il devient de plus en plus urgent de terminer les rénovations, de rééquiper le studio TV et les locaux qui avaient été endommagés. Pour sortir complètement la tête de l’eau, éponger ses dettes et développer ses projets télévisuels et numériques, l’ancienne télévision locale ne peut se contenter des 100.000 euros apportés par les assurances. D’où l’intervention exceptionnelle du Collège provincial, véritable bouée de secours après les remous de cet été.

Rebondir et investir

"A quelque chose, malheur est bon, c’est aussi l’occasion de rebondir", souligne Tanguy Stuckens, Député-Président du Collège provincial du Brabant wallon. "C’est l’occasion de se réinventer, de voir quelles sont aujourd’hui les nouvelles technologies sur le marché, de voir comment on envisage de nouvelles acquisitions, de nouveaux investissements au regard de la réalité actuelle des médias".

La direction de TVCom se soucie par ailleurs des quotas de production imposés par les instances audiovisuelles. "Nous produisons moins, suite aux dégâts des eaux. Nous espérons donc qu'on en tiendra compte".

Le soutien de la Fédération

Peu de temps après les intempéries de juillet dernier, la Fédération Wallonie-Bruxelles expliquait avoir instauré un système d’avances financières, pour ses opérateurs sinistrés. "Nous voulions proposer une aide en urgence, aux institutions dépendant des compétences de la Fédération", explique la ministre des médias, Bénédicte Linard. "Ce dispositif ne visait donc pas que les médias de proximité, mais aussi les crèches, par exemple".

Après l’urgence, et malgré les marges budgétaires limitées, la Fédération Wallonie-Bruxelles débloquera 27 millions d’euros, pour aider les sinistrés relevant de ses compétences. Les fonds arriveront progressivement l’an prochain. Et TVCom aura sa part. "En fonction des besoins, la Fédération répondra présente évidemment, face aux demandes des différents opérateurs". Des opérateurs qui devront de leur côté suivre scrupuleusement les procédures exigées par l’autorité de tutelle.



En attendant, Fédération et Province se disent ouvertes au dialogue et prêtes à soutenir TVCom, de façon complémentaire. En outre, on ne devrait pas reprendre d’un côté, ce que l’on apportera de l’autre.

Reste un défi de taille pour l’avenir : trouver les moyens de se protéger, au mieux, contre de nouvelles intempéries. Des moyens importants qui impliquent les différents niveaux de pouvoir, les entreprises et les particuliers. "Garantir le risque zéro, même en prévoyant une batterie de mesures pour se protéger, c’est impossible", explique Marc Bastin, député provincial en charge de la Lutte contre les inondations. Et déménager vers un site plus sûr n'est pas à l'ordre du jour...