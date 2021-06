Tueries du Brabant : le gendarme Jean-Pierre Adam persiste et signe, une piste vers les tueurs négligée

Après le magazine "Investigation" de la RTBF qui a consacré une émission aux éléments rassemblés par Jean-Pierre Adam, le gendarme retraité met un point final à son enquête avec un livre reprenant le résultat de ses investigations. C’est le premier ouvrage publié par un gendarme et consacré exclusivement aux tueries du Brabant : "Je suis enquêteur et n’ai pas vocation à devenir un écrivain" précise-t-il, ajoutant l’avoir "rédigé plutôt comme un long procès-verbal".

Jean-Pierre Adam n’a jamais travaillé dans l’enquête officielle

4 images Jean-Pierre Adam © RTBF Patrick Michalle

Si Jean-Pierre Adam dévoile les noms de ceux qu’il estime être les auteurs, c’est paradoxalement parce qu’il n’a pas travaillé dans l’enquête officielle. Il ne viole en effet aucun secret d’instruction et ses convictions se forgent exclusivement à partir d’éléments issus d’autres affaires judiciaires et sur base de ses investigations personnelles. Le gendarme retraité conserve une plume libre et n’a pas de susceptibilité à ménager parmi ses ex-collègues. Mais bémol évident, sans accès au dossier son analyse est forcément limitée, n'ayant pu s'attacher aux détails de l’enquête et l’on sait qu’en matière judiciaire les détails font souvent la différence.

Un tueur psychopathe responsable de nombreux meurtres

4 images Colruyt Nivelles 17 septembre 1983 © Tous droits réservés

Le fil conducteur de l’enquête parallèle de Jean-Pierre Adam mène à deux ressortissants français aujourd’hui décédés, les frères S. des habitants de Charleville Mézières, décrits par des enquêteurs locaux comme des truands sans scrupule. L’un d’eux, Thierry S. serait "tueur", le tireur psychopathe qui a tué la plupart des 28 victimes attribuées à la bande du Brabant entre 1982 et 1985. Selon Pierre M. dit "Pierrot" une ancienne connaissance de "tueur" celui-ci "était tout à fait incontrôlable, capable de tuer, on lui donnait une arme non chargée lorsqu’ils partaient pour des braquages. Pierrot reconnaîtra qu’il a joué beaucoup au poker mais en précisant qu’il ne jouait jamais avec les frères S." Thierry S. était un toxicomane notoire, des drogues dures. Joueur de poker assidû, il avait des besoins d'argent importants et n'hésitait pas à récupérer les dettes de jeu à sa manière, c'est-à-dire radicale. Ce qui expliquerait les meurtres ciblés commis sur une partie des victimes des tueries entre 82 et 83.

Des connexions entre le "milieu" de Charleroi et les frères S.

C’est en enquêtant sur les disparitions d’enfants au départ de Neufchâteau dans le contexte de l’affaire Dutroux que Jean-Pierre Adam serait parvenu à remonter aux deux frères S, dont l’un a été suspecté en 82 après l’attaque des tueurs à Wavre pour disparaître rapidement des écrans radars des enquêteurs. A tort évidemment affirme le gendarme retraité : "Ils sont passés à côté de la solution". L’homme qui fait le lien entre les deux dossiers, c’est Michel Piro, restaurateur de Charleroi, connaissance des frères S. Assassiné parce qu’il allait parler aux parents de Julie et Mélissa à la fois sur le "milieu de Charleroi" et sur ce qu’il savait à propos des tueries du Brabant affirme Jean-Pierre Adam.

Correspondance entre attaques, interruptions et séjours en prison

Le livre de Jean-Pierre Adam comprend de nombreux "fac-similés" de procès-verbaux et d’autres documents, de chronologies et de descriptions des différentes attaques attribuées aux tueurs du Brabant. Le gendarme affirme qu’aucun document publié ne l’est sans une raison précise. Notamment celle d’établir les dates des attaques attribuées aux tueurs du Brabant et celles où "tueur" était en liberté. Et qu’inversement lorsqu’il était détenu, aucune attaque n’était commise. C’est aussi selon le gendarme ce qui permettrait d’expliquer la fin des attaques, "tueur" étant à nouveau en prison en France.

Deux occasions manquées par les enquêteurs de vérifier la piste

4 images Wavre attaque armurerie Dekaise 30 septembre 1982 © Tous droits réservés

Pour Jean-Pierre Adam, la piste des frères S. a été négligée suite à deux erreurs d’appréciation importantes. La première lorsqu’un témoin désigne Thierry S. comme l’auteur de l’armurerie Dekaise à Wavre (30 septembre 1982). Des vérifications sommaires sont faites mais aucune perquisition n’est menée aux domiciles des frères S. alors qu’il apparaît que ce sont des amateurs d’armes et qu’ils ont été arrêtés à plusieurs reprises pour des faits graves où des armes ont été utilisées. Or il s’agit du braquage d’une armurerie et un policier a été tué lors de la fuite des auteurs. Des devoirs d’enquête approfondis auraient pu permettre, affirme le gendarme, de retrouver les armes dans leur entourage. Seconde erreur importante, lorsqu’en 1999, Jean-Pierre Adam apprend l’existence des frères S. et les lourds soupçons qui pèsent sur eux. Il avertit à plusieurs reprises la Cellule d’enquête Brabant wallon sans qu’aucune suite ne soit à sa connaissance menée, affirme-t-il. Une nouvelle occasion perdue. Or à cette époque les frères S. sont encore en vie et il est possible de mener une série de devoirs sur les indices découverts.

Vérifier les concordances d’empreintes et prélever l’ADN des frères S.

Le temps écoulé ne se rattrape jamais conclu Jean-Pierre Adam mais la science permet aujourd’hui de mettre en évidence des éléments qui ne l’étaient pas dans les années 80. Les frères S. ont laissé quantité d’objets et de traces dans les archives policières et leurs corps sont localisés dans un cimetière français proche de la frontière belge. Il est pour lui urgent de comparer les indices recueillis sur les lieux des attaques avec les empreintes (aux archives policières françaises) et l’ADN des frères S.