Tueries du Brabant : Alost commémore l'attaque du Delhaize, il y a 33 ans

Ce matin, au cimetière d'Alost, David Van de Steen était présent lors de la cérémonie de commémoration, aux côtés d'autres personnalités, dont le ministre de la Justice, Koen Geens (CD&V), et le bourgmestre de la ville, Christoph D'Haese (N-VA).

C'était le 9 novembre 1985. Il y a 33 ans déjà. A Alost, les tueurs du Brabant font 8 morts dans un Delhaize. Parmi eux, les parents et la sœur de David Van de Steen. Ce dernier relatera ce drame dans un livre, adapté au cinéma, " Niet Schieten " ("Ne tirez pas").

Ce soir, à 20 h, une marche blanche aura lieu à Alost, à l'initiative de victimes, non seulement des tueurs du Brabant, mais aussi de celles de Marc Dutroux, de l'attentat de Zaventem ou de Maelbeek. L'initiative de la marche a été lancée à la suite de la première du film "Niet Schieten". Ce sera un cortège silencieux "pour les victimes de la terreur et de crimes graves, contre la justice déliquescente et les affaires étouffées, contre le manque d'aide aux victimes", a expliqué Michel Markey, l'organisateur, à l'agence Belga.

Jean Lambrechts, le père d'Eefje, ainsi que des victimes des attentats du 22 mars 2017, défileront ce vendredi soir.