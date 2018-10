Tubize: la liste du bourgmestre Michel Januth forme une nouvelle majorité et intègre DéFI

La liste éB, de tendance socialiste, emmenée par le bourgmestre Michel Januth, a enlevé 28,57% des voix dimanche à l'occasion du scrutin communal à Tubize. Elle coiffe ainsi au poteau le Renouveau communal (RC), tiré par l'ancien bourgmestre Raymond Langendries, qui obtient 25,60% des suffrages.

La liste du bourgmestre disposera de 10 sièges au sein du conseil communal, qui en compte 29. Le RC en prend 9. Le MR et Ecolo, avec respectivement 14,32% et 13,53% des voix, mettent la main sur quatre sièges chacun.

Les négociations ont duré plusieurs heures pour finalement désigner une nouvelle majorité: Michel Januth conserve Ecolo (qui gagne un siège et passe à 4) dans son collège mais écarte le MR au profit de DéFI.

DéFI a obtenu deux sièges dimanche soir tandis que le MR emmené par l'actuel échevin des finances Pierre Pinte stagne à quatre sièges. Le bourgmestre Januth indique que les négociations de dimanche soir, menées avec plusieurs partis, ne portaient pas seulement sur des sièges mais aussi sur les priorités des divers partenaires potentiels. C'est ainsi que s'est dégagée une nouvelle majorité EB, Ecolo et DéFI qui comptera 16 sièges sur 29. Les attributions au sein du futur collège tubizien feront l'objet de discussions à mener dans la journée de mardi mais la répartition entre partenaires a déjà été fixée: le maïorat, la présidence du CPAS et deux échevins pour l'Equipe du bourgmestre, deux échevins pour Ecolo, et un échevin pour DéFI.

Le Renouveau Communal est donc relayé dans l'opposition. Raymond Langendries, qui fut bourgmestre de la commune brabançonne de 1995 à 2012 et occupa également des postes de député fédéral, sénateur, député européen et ministre, avait décidé de faire son retour dans l'arène politique à 75 ans. Il obtient 1.966 voix de préférence, soit un peu moins que le mayeur sortant Michel Januth, qui peut s'enorgueillir de 1.990 croix sur son nom.

L'ancien footballeur international du Sporting d'Anderlecht Walter Baseggio, natif de Clabecq, est élu sur la liste éB avec 523 voix.