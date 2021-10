Tubize : innovation technologique et monde sportif au QG des Diables Rouges pour une Silicon Valley belge

Tubize a réuni les mondes belges du sport et des nouvelles technologies, ce jeudi.

Organisé au centre d’entraînement des Diables Rouges, le premier forum de cette "Silicon Valley belge" a permis d’envisager des projets high-tech innovants, applicables aux sports.

A l’origine de ce programme baptisé "Sport Tech Belgium", la Fédération Belge des Entreprises Technologiques (Agoria), l’Union Belge de Football et Wallifornia, une plateforme wallonne alliant la technologie à divers domaines, comme la musique et (désormais) le sport.

De la musique au sport

Fort de son succès mariant initialement musique et technologie, l’accélérateur de start-up "Wallifornia" a voulu transposer son modèle au sport. "Le sommet organisé aujourd’hui à Tubize sera annuel", explique le patron, Gérôme Vanherf. "Il a pour objectif de rassembler les acteurs des nouvelles technologies et du sport, mais aussi, d’inspirer les start-up ou les jeunes ingénieurs pour qu’ils développent leur projet dans le futur. Ils seront accompagnés et conseillés dans leurs démarches, notamment pour pouvoir décrocher des investissements. En espérant, évidemment, qu’ils réussissent chez nous et même au niveau international".

Des capteurs et des muscles

Exemple d’innovation technologique : des capteurs de fatigue musculaire placés sur les jambes du sportif. Original et inédit, ce dispositif technologique a été mis au point par une jeune entreprise wallonne. "Aujourd’hui, un entraîneur n’a aucun outil de mesure objective. Il ne sait pas dans quel état se trouvent les muscles de ses joueurs", explique Jean-Yves Mignolet, patron de cette start-up qui intéresse tant l’entraîneur que le sportif. "Cela va lui permettre d’avoir une meilleure gestion de l’entraînement et de pouvoir sélectionner les joueurs en pleine forme au moment de la compétition".

Un intérêt pour les Diables Rouges

Parmi les premiers à manifester un vif intérêt pour cette innovation technologique applicable au sport : Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges !

"J’ai toujours cherché les moyens de mesurer la fatigue musculaire. Et aujourd’hui, c’est impressionnant de découvrir une start-up qui peut mesurer la fatigue des muscles en moins de deux minutes. Je pense qu’on peut utiliser beaucoup les technologies belges, pas seulement dans le sport belge, mais aussi dans les meilleures ligues et compétitions mondiales".

Et pour les téléspectateurs

L’innovation de la Silicon Valley versus Noir Jaune Rouge profitera aussi aux médias et aux téléspectateurs. "Par exemple, le téléspectateur pourra choisir de suivre tel ou tel joueur, plutôt que devoir suivre celui que le réalisateur a sélectionné pendant une phase de jeu", explique Nicolas Bourdon, de la Fédération des entreprises technologiques (Agoria), par ailleurs directeur marketing d’une société belge spécialisée dans la production spécifique d’images (ralentis à haut débit d’images ou fabrication de serveurs utilisés dans les cars TV). "Le téléspectateur pourra aussi avoir des informations telles que des données biométriques des joueurs, comme leur rythme cardiaque ou leurs performances en termes de vitesse."

La révolution digitale concerne tous les domaines, y compris le sport. Reste à voir si nos têtes grises pourront rester sur le sol belge, trouver les financements nécessaires et rivaliser avec une concurrence internationale plutôt rude. D’aucuns assurent qu’il faut d’abord y croire !