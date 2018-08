Trouver des candidats pour les élections n'a pas été chose aisée

D'élection en élection, le refrain est souvent entendu. Il n'est pas facile de trouver des candidats. Et pour les élections communales, ce n'est pas toujours plus simple. Pas facile, en effet, de trouver dans de petites communes 17, 19 ou 21 candidats. Pas toujours plus facile pour des "petits partis" se présentant dans des grandes villes d'aller dénicher 45 ou 51 candidats.

Le PTB ne se présente pas partout

Le PTB, pourtant bien placé dans les sondages depuis quelques années, ne présentera pas des listes partout en Wallonie et à Bruxelles. En Wallonie, il sera présent dans une vingtaine de communes grand maximum alors qu'il y en a 262 au sud du pays. Et dans quelques-unes comme Mons ou Tournai, ce seront des listes incomplètes. A Tournai, par exemple, la liste ne comptera que 3 candidats. En région bruxelloise, le PTB sera présent dans 6-7 communes sur 19.

Pour Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, c'est un choix délibéré du PTB. "Le parti est en phase de construction. Nous devons créer des structures nouvelles dans bon nombre de communes. C'est un travail considérable. Et puis, nous avons voulu fournir des listes où les candidats sont tous potentiellement capables de siéger durant 6 ans et de présenter des candidats qui connaissent le programme et qui acceptent notre mode de fonctionnement financier. Notamment de remettre au parti ce qu'ils touchent comme jeton de présence comme conseiller communal."

Se présenter comme candidat ne fait pas recette

Bon nombre de responsables de listes et peu importe les partis, le reconnaissent...Il n'a pas été facile de trouver des candidats. Et les raisons sont multiples. Certains évoquent la difficulté de former des listes paritaires, des listes comptant autant de femmes que d'hommes. Pour ce scrutin, le principe de la tirette a aussi été décidé, ce qui consiste à faire des listes où l'alternance femme-homme ou vice-versa est d'application.

Pour Cédric Istasse du CRISP, le Centre de recherche et d'information socio-politique, cet argument tient moyennement la route. " Il y 6 ans, dit-il, la parité hommes-femmes était déjà d'application." Cédric Lizin voit plutôt d'autres raisons. " Il y a une crainte chez les gens. Figurer sur une liste, c'est accepter de montrer dans sa commune son engagement à l'égard d'un parti. Et aujourd'hui, la perception des partis n'est pas toujours positive. Ils apparaissent de plus en plus comme des acteurs moins honorables. Et donc, les gens hésitent d'être catalogués au grand jour. Les gens ne se sentent pas nécessairement compétents non plus. Ils craignent, par exemple, de devoir aller dans des débats et de ne pas être capables de parler de tout. Enfin, il y a également une peur de s'impliquer car faire de la politique, ça demande du temps. Si on est élu, il faut travailler les dossiers, assister aux conseils communaux, aux réunions du parti etc..et ce n'est pas toujours facile à combiner avec des activités professionnelles et familiales."

Tous les partis prônent pourtant le renouveau et l'ouverture

Et pour Cédric Lizin, ce renouveau, cette ouverture des partis a des aspects positifs et...négatifs. Si les partis ont ouvert leurs listes en ayant pris en compte le décalage avec les citoyens, c'est une bonne chose. "C'est positif, si le monde politique a écouté les citoyens qui se plaignent de toujours voir les mêmes têtes. C'est plus négatif, si les partis, pour des raisons stratégiques, faute d'avoir trouvé assez de personnes convaincues en interne, ont dû pour former les listes, ouvrir celles-ci et les programmes."