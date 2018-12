Trop grande, trop loin, la prison de Haren ?

Ce n’était jusqu’ici qu’un concept théorique en discussion depuis près de dix ans. Mais la prison de Haren, en Région bruxelloise, sortira bientôt de terre. L’annonce date d’il y a quelques jours : le début du chantier de construction est prévu pour avril 2019.

Prévue à l’origine pour compenser les fermetures à venir des prisons de Saint-Gilles, Forest et Berkendael, le futur complexe pénitentiaire divise. Par sa taille d’abord : Haren pourra accueillir près de 1200 détenus, elle sera, et de loin, la plus grande prison belge. Par sa localisation ensuite. Situé au Nord-Est de Bruxelles, le site de Haren est excentré, loin des cours et tribunaux bruxellois.

Alors, trop grande, la prison de Haren ? La taille influe-t-elle sur les conditions de détention ? Et puis, était-ce la localisation idéale ? Quelles en seront les conséquences pour les avocats et les familles de détenus ? Sans parler des transferts de détenus depuis et vers le Palais de Justice, qui s’annoncent fastidieux.

Débats Première 100% Bruxelles organise un débat autour de ces questions avec Vincent Spronck (directeur de la prison à Forest), Laurent Vrijdaghs (Régie des bâtiments), et Nicolas Cohen (avocat membre de l’Observatoire internationale des prisons).