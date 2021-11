Troisième dose : "Il y a un rush sur la plateforme et des dizaines de milliers d’inscriptions qui sont prises", se réjouit Alain Maron

Top départ pour le lancement de la campagne d’injection de doses booster pour les Belges âgés de moins de 65 ans. Tous les Bruxellois de plus de 18 ans peuvent désormais s’inscrire pour la 3e dose. Seule condition, tenir compte du délai entre la dernière dose reçue et cette dose de rappel qui doit être de 4 mois pour le vaccin AstraZeneca, 6 mois pour le Pfizer et Moderna. C’est sur la plateforme Bruvax ou via le call center dédié à la vaccination que ces rendez-vous doivent être pris afin que tout le monde puisse avoir reçu cette dose supplémentaire "au mois de janvier", a insisté le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron au micro de la Première.

Alors comment faire si vous avez l’intention de recevoir cette nouvelle injection destinée à booster les défenses immunitaires ? "Idéalement, on attend d’être invité", a souligné le ministre Ecolo. "Nous lançons des invitations pour cette 3e dose par tranche d’âge."

Deux options s’offrent alors à vous si vous n’avez pas encore reçu d’invitation. "Soit vous attendez d’être invité comme ça vous êtes bien sûr d’être dans le protocole, soit vous vous inscrivez directement si vous savez quelle est la date de votre deuxième vaccination et que vous savez que six mois se sont écoulés, par exemple si vous avez eu le vaccin Pfizer", conseille Alain Maron.

Des dizaines de millions d’inscriptions

Pour permettre le déploiement de cette nouvelle phase de la vaccination en Belgique, la région bruxelloise a déployé quatre grands centres de vaccination mais aussi 14 antennes décentralisées et quatre bus décentralisés. Tous ces lieux permettent aux citoyens de la capitale de se faire injecter tant le schéma vaccinal de base avec les deux premières doses que la dose booster.

Et le début des injections de troisièmes doses marque aussi le retour en force des plateformes Qvax en Wallonie et Bruvax à Bruxelles. Concernant la plateforme bruxelloise, "il y a évidemment une accélération des inscriptions pour la 3e dose depuis hier donc oui effectivement il y a un rush sur la plateforme et des dizaines de milliers d’inscriptions qui sont prises pour le moment", s’est réjoui Alain Maron.

D’autant que si l’ouverture de la dose booster a été élargie, les plus âgés ont déjà pu avoir accès à cette dose de rappel. Selon le ministre bruxellois de la Santé, la moitié des 65 ans et plus de la capitale ont déjà reçu une troisième dose. "La campagne dans les maisons de repos a bien avancé et une partie des immunodéprimés a déjà reçu sa troisième dose", a-t-il aussi déclaré.

Continuer de convaincre pour la vaccination de base

Concernant la vaccination générale à Bruxelles, 57% de la population totale bruxelloise entièrement vaccinée, ce qui correspond à 70% si on ne tient compte que des plus de 18 ans. Un chiffre en progression mais toujours à la traîne face aux autres régions du pays. C’est pourquoi Alain Maron évoque un "double travail" auquel doit s’atteler la région. "D’abord continuer à vacciner en première et en deuxième dose et donc convaincre les personnes qui n’ont pas encore la première vaccination de faire le pas", a-t-il précisé.

D’autant que les quantités de doses disponibles permettront de mener à bien la vaccination tant des premières et deuxièmes doses que des doses booster. "En termes de quantité, on est à 50.000 par semaine de capacité, on sera bientôt à 60.000", a évoqué le ministre Ecolo. Selon lui ce stock permet amplement de couvrir la demande vaccinale.

"Nous devons continuer à grappiller vers le haut et en même temps celles et ceux qui ont reçu leurs deux doses, leur dire "si vous voulez garder votre immunité optimale, optez pour cette dose de booster et faites-le dès que vous êtes dans les conditions pour le faire"."

Un test dès le contact avec le centre de tracing

Alain Maron est aussi revenu sur le nouveau protocole de tracing et de quarantaine auquel devront se soumettre les cas contacts. Il a évoqué une mise à l’isolement dès que le centre de tracing entre en contact avec les personnes à risque. Celle-ci sera encadrée par un certificat de quarantaine pour les travailleurs, comme c’est déjà le cas actuellement, a insisté le ministre.

C’est donc "dès qu’ils ont été identifiés comme contact à haut risque et qu’ils reçoivent leur code par le suivi de contact" que l’isolement doit commencer et ce, jusqu’au résultat du test.

Si le test doit donc être réalisé dès le contact avec le centre de tracing, cela suit une logique bien particulière, explique Alain Maron. Car dans les faits, la personne testée positive, appelée "cas index" a déjà effectué un test et pris du temps pour transmettre ses contacts. Les quatre jours de délai s’écoulent donc durant cette période, justifiant alors le test rapide des personnes contactées dans le cadre du suivi des contacts. Ensuite, "il faut rester en quarantaine le temps d’avoir le résultat de son test, c’est la procédure actuelle", a conclu Alain Maron.