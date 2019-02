Trois Régions et un État fédéral: qui fait quoi en matière de climat en Belgique ?

Lors des différentes manifestations pour le climat de ces dernières semaines, beaucoup remettent en question l’existence de quatre ministres de l’Environnement en Belgique. « Suite à la structure fédérale particulière de la Belgique, la politique de notre pays en matière de climat est assez compliquée », indique le gouvernement fédéral de son propre aveu sur la plateforme en ligne climat.be. Il est certain qu’avec quatre ministres de l’Environnement, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver. Qui sont-ils, et quel rôle jouent-ils ?

Avec trois Régions (flamande, wallonne, bruxelloise), trois communautés (française, néerlandophone et germanophone) et un État fédéral, la Belgique compte sept gouvernements différents. L’État et les Régions disposent d’un ministre compétent en matière d’Environnement et de Climat, et ces quatre ministres se répartissent le travail.