Trois réfugiés ont été secourus au large du Coq lundi après-midi

Trois réfugiés à bord d'un bateau gonflable ont été sauvés lundi après-midi au large des côtes du Coq, a confirmé le parquet de Flandre occidentale. Les migrants en transit ont déclaré qu'ils flottaient sur la mer du Nord depuis quelques jours.

Le petit bateau gonflable a été repéré lundi après-midi par un navire de la marine néerlandaise, à une dizaine de kilomètres des côtes du Coq. Le canot de sauvetage R6-Orka et la police de la navigation belge ont été dépêchés sur place. C'est finalement le patrouilleur Pollux qui a embarqué les trois personnes et les a acheminés vers Zeebrugge, où ils ont été pris en charge par plusieurs ambulances. Les premiers rapports indiquent que les migrants en transit étaient en hypothermie. Ils seront, après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, entendus par la police et le parquet afin de déterminer si des passeurs ont été impliqués dans leur tentative de traversée vers le Royaume-Uni.

Les petites embarcations de fortune sont utilisées de plus en plus régulièrement par des migrants en transit cherchant à rejoindre le Royaume-Uni. Quinze réfugiés ont été secourus samedi matin au large de La Panne, à bord d'un bateau gonflable qui avait pris l'eau. Un petit bateau avait également chaviré au large de La Panne lors d'un accident similaire survenu en janvier. Ce dossier avait révélé l'identité de deux Afghans, suspectés de trafiquer des êtres humains. Plusieurs autres personnes suspectées de faits de trafic humain et de livraison de canots pneumatiques sont actuellement coincées derrière les barreaux.

Selon le procureur Frank Demeester, une nouvelle catastrophe a été évitée lundi. "Le canot pneumatique n'était pas du tout adapté pour naviguer sur la mer du Nord avec des personnes à bord. Les conditions météorologiques actuelles provoquent d'ailleurs de telles vagues que le risque de faire chavirer le bateau et de voir les personnes jetées à l'eau était bien réel."