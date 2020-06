Trois présidents pour un autre gouvernement 

La proposition socialiste d’un gouvernement minoritaire va-t-elle faire son chemin ?

Pour les présidents Paul Magnette et Conner Rousseau, il s’agirait de voir PS et SP.A venir " renforcer " l’exécutif actuel en compagnie du cdH. On retrouverait ainsi les trois familles traditionnelles de la vie politique belge : libéraux, chrétiens et socialistes.

Seul " hic " mais de taille : ces six partis ne peuvent compter à la Chambre que sur 71 des 150 députés.

Pas chaud mais…

Le calcul socialiste est le suivant : pour éviter une crise politique profonde, les écologistes ne voteront pas comme le Vlaams Belang ou la N-VA. Une abstention des Verts permettrait à ce nouvel attelage fédéral de passer la rampe d’un vote de confiance à la Chambre.

Les partis formant l’actuel gouvernement Wilmès 2 (MR, Open VLD, CD&V) n’ont pas marqué un enthousiasme débordant pour la " solution " socialiste. Ils ne l’ont cependant pas exclue.

Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) et Joachim Coens (CD&V) ont convenu de se retrouver ce midi au 16 rue de la Loi en compagnie de la Première Ministre Sophie Wilmès.

Initiative

Les trois présidents doivent arrêter une position commune.

Ils pourraient même reprendre la main pour tenter de constituer un nouveau gouvernement. Les trois présidents ont la volonté d’avancer ensemble. Vers quelle solution ? Le gouvernement minoritaire proposé par les socialistes, seule alternative à un retour aux urnes ? Tenter une énième fois un rapprochement entre PS et N-VA, pour constituer ce gouvernement majoritaire qu’ils appellent de leurs vœux ?

Le temps presse. Dans deux semaines, le gouvernement Wilmès 2 perdra ses pouvoirs spéciaux et une grande partie de sa raison d’être.