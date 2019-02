Trois présidents de partis francophones sont partis en quelques mois

La départ d'Olivier Chastel de la présidence du MR ce lundi matin a constitué une véritable surprise. Personne ne s'y attendait. Comme personne, du coup, n'imaginait voir Charles Michel le remplacer à la tête du MR. Avec ce départ de la présidence d'Olivier Chastel, c'est le troisième cas en quelques mois côté francophone. Et cela, avant les élections du 26 mai prochain.

Dupriez, Lutgen et maintenant Chastel

Les motifs avancés par Patrick Dupriez, Benoît Lutgen et Olivier Chastel présentent quelques similitudes. De la lassitude, une volonté de prendre du recul et d'envisager autre chose. C'est sûr qu'en une décennie, la politique a changé. Elle est devenue de plus en plus dure. Pas certain qu'on connaîtra encore à l'avenir des présidents restant à la tête de leur parti aussi longtemps qu'Olivier Maingain, depuis 95 ou qu'Elio Di Rupo, depuis 99. A titre de comparaison, Patrick Dupriez n'était en place que depuis 2015. Olivier Chastel depuis 2014 et Benoît Lutgen depuis 2011.

Des similitudes mais aussi des différences

Patrick Dupriez a quitté la co-présidence des Verts alors que son parti avait repris confiance, c'était après les élections communales d'octobre prochain et que la machine tourne. Pour Benoît Lutgen et Olivier Chastel, les sondages pour leur parti respectif ne sont pas bons, ce qui attisent inévitablement tensions et frustrations. Un contexte sans doute lourd à porter et qui ne va pas en s'arrangeant alors que les élections législatives, régionales et européennes approchent à grands pas...