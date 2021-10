Trois partis sur quatre veulent diminuer leurs dotations publiques, mais comment vont-ils y arriver ?

Même si tous les partis ne se sont pas prêtés au jeu, on voit déjà en théorie se profiler d’éventuelles coalitions pour modifier le système établi par la loi du 4 juillet 1989 . Huit partis sur douze trouvent par exemple que le système actuel de financement des partis politiques doit être réformé. Le PS, le cdH et DéFI estiment quant à eux qu’ils fonctionnent bien tel qu’il est.

"Nous poursuivrons la réforme du système de financement des partis, comme décidé au Parlement, notamment en renforçant la transparence et le contrôle des recettes et des dépenses", s’engage le gouvernement De Croo dans son accord signé fin septembre 2020 .

À l’exception du PS et de DéFI, tous les partis interviewés sont prêts à réduire leurs dotations et soutiens aux groupes politiques. Ce qui représente une très large majorité : 113 sièges sur 150.

Il faut également savoir que ces trois partis dans l’opposition au fédéral sont non seulement les plus actifs sur les réseaux sociaux, mais ils dépensent aussi de loin le plus d’argent en "publicité de propagande", terme issu des annexes des comptes financiers.

Ce n’est pas un hasard que le PTB, la N-VA et le Vlaams Belang s’opposent à une limite étant donné qu’ils sont les partis qui dépensent le plus en publicités sur Facebook.

En route vers une réduction des dotations aux partis ?

On peut conclure de cette enquête que la grande majorité des partis sont en faveur d’une réforme du système de financement de parti et d’une réduction des contributions publiques. Sur papier, il semble également possible de former une majorité pour limiter les dépenses sur les réseaux sociaux. Par contre, pas d’accord en vue pour un gel des dépenses afin d’obtenir plus rapidement un gouvernement fédéral.

Dans tous les cas, il reste un peu moins de trois ans aux partis de la coalition Vivaldi pour " poursuivre la réforme du système de financement des partis " comme ils l’ont promis.