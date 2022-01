Tri des déchets, photovoltaïques, nucléaire : voici ce qui change au 1er janvier 2022 en matière d’environnement

Depuis quelques années, l’environnement est au centre de toutes les attentions. Et comme à chaque passage à l’an neuf, quelques changements sont attendus pour ce 1er janvier 2022.

Les langes changent de poubelle dans toutes les communes affiliées à Intradel (Liège)

À partir du 1er janvier, les langes dans les déchets organiques, c’est terminé dans toutes les communes affiliées à Intradel – l’association intercommunale de la région de Liège qui regroupe 72 communes de la Province.

L’association apporte aux communes qui la composent un service complet de gestion des déchets ménagers et assimilés : prévention, réutilisation, collecte, tri, recyclage, valorisation et élimination, le tout dans le respect des législations européennes, belges et régionales.

Il est aujourd’hui nécessaire de supprimer les langes d’enfants de la fraction organique

Certaines communes avaient déjà franchi le pas au 1er janvier 2021.

"Si ces langes sont extraits du processus de compostage, il est aujourd’hui nécessaire, tant en termes économiques qu’en termes de qualité du compost, de supprimer les langes d’enfants de la fraction organique", souligne Intradel.

Les langes représentent environ 45% des indésirables dans les conteneurs de déchets organiques. "Les y laisser reviendrait à épandre sur les champs cultivables 280 particules de plastique par m² de terre de culture."

C’est pourquoi dès ce 1er janvier 2022, les langes devront être jetés dans les déchets ménagers résiduels.