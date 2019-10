"Très Cher Rudy, Camarade...": les Jeunes socialistes "inquiets" envoient une lettre ouverte à Rudy Demotte

Les Jeunes socialistes veulent mettre les choses au point et lancer un message clair au préformateur, Rudy Demotte et de manière générale au PS. Les Jeunes socialistes sont inquiets et pas rassurés par la tournure des événements. Evoquant notamment un manque de transparence dans ce qui se passe au fédéral. Et donc, pour eux, " face à la vague brune flamande et au repli sur soi toujours plus prononcé, il est nécessaire d'agir."

Pas de nouvelle réforme de l'Etat

Les Jeunes socialistes veulent défendre et maintenir "Notre Mère Chérie" face aux aspirations indépendantistes flamandes. Et cela passe, pour eux, par le maintien du fédéralisme à la belge, le rejet du confédéralisme et d'une nouvelle réforme de l'Etat dont " on ne sait, disent-ils, où elle nous mènera." Pour les Jeunes socialistes, le PS ne doit pas céder sur ce point.

Défense de l'emploi

Pour eux, les jeunes sont dans une situation de plus en plus difficile avec des emplois précaires, partiels et de moins en moins valorisants." Nous sommes inquiets de constater qu'aucun cap, qu'aucune mesure forte et résolue ne semble être envisagée alors que le monde du travail connaît des bouleversements importants. Nous refusons d'être la génération sacrifiée." Ils réaffirment aussi leur attachement à la Sécu. " Pas par nostalgie ou conservatisme mais parce que nous sommes convaincus qu'il est le modèle de solidarité le plus abouti."

La touche environnementale n'est pas oubliée non plus. "Face à l'urgence climatique, nous espérons que cette question occupera une place centrale dans le rapport que les préformateurs remettront au Roi lundi. Nier ou reléguer cet enjeu fondamental au second plan ne serait pas une erreur mais un véritable crime."

Un cri d'alerte

Cette lettre ouverte est une piqûre de rappel envoyée au PS. Et les Jeunes socialistes de souligner qu'ils souhaitent un avenir socialement juste et acceptable. "Ce pour quoi, disent-ils, 641623 personnes ont voté PS le 26 mai dernier."