Très british et sans filtre: que penser du nouveau portrait d'Elisabeth diffusé par le Palais Royal pour ses 20 ans ?

La Princesse Élisabeth de Belgique fête ses 20 ans ce lundi 25 octobre 2021. Pour l’occasion, le Palais Royal a dévoilé un nouveau portrait de la future Reine. Ce portrait, d’un aspect très "british" avec une veste à carreaux, a été réalisé près du Lincoln College à Oxford où la Duchesse de Brabant poursuit un cursus de trois ans en "Histoire et Politique". Sur un banc, la jeune femme pose dans un style simple et moderne, loin des studios photos.

3 images Pour les 20 ans de la Princesse Élisabeth, le Palais Royal a diffusé un nouveau portrait de la future Reine. © Belga / Palais Royal – Bruxelles / Bas Bogaerts

Un naturel et une normalité qui sont d’ailleurs marqués par les quelques imperfections de l’héritière qui ne sont pas cachées : "Il est difficile de dire s’il y a eu ou non des retouches mais en tout cas, c’est très "soft", léger et assumé. Quand on voit sa tenue, elle est sur quelque chose d’élégant mais qui est aussi "casual", décontracté avec sa petite sacoche", note Mathias Ervyn, expert en branding et storytelling (image de marque et accroche narrative). "En termes de communication, le caractère authentique est très important. Cette photo est resplendissante et lumineuse d’authenticité." ajoute-t-il.

Un vent de modernité Sur ce cliché, Élisabeth s’affiche en toute simplicité sous l’appareil du photographe flamand Bas Bogaert. Une photo qui détonne avec la communication traditionnelle de la famille royale : "C’est une belle surprise, on est vraiment dans des codes qui sont tout à fait différents de ce qu’on peut voir habituellement de la part du Palais", remarque l’expert. "On est clairement sur un petit tournant de la communication de la Princesse Élisabeth. On n’est plus sur le 'decorum' auquel le Palais nous avait habitués avec des lumières flatteuses, travaillées. C’est un symbole !". ►►► À Lire aussi : Princesse Elisabeth : les coulisses du reportage JT consacré à sa rentrée à l’université Cette transformation rappelle d’ailleurs une autre monarque ayant innové en son temps : "On est clairement dans une communication très travaillée. Si vous connaissez la série "The Crown", il y a eu historiquement plusieurs moments où l’on a changé la communication pour la Reine Elizabeth II d’Angleterre et ça me fait penser à ça."

Plus proche du peuple Et ce changement dans la communication visuelle de la princesse a d’ailleurs déjà été amorcé il y a quelques années : "On se rappelle notamment de la princesse en tenue de soirée, en robe bleue dans l’escalier. On était déjà sur des codes qui changent. Là, on a encore une gradation supplémentaire puisque maintenant, c’est la princesse qui est assise sur un banc probablement dans le cœur de la ville. Je trouve ça très bien et "populaire" au sens noble du terme d’un point de vue communication."

3 images La princesse Elisabeth avait été photographiée avec une somptueuse robe bleue lors de ses 18 ans. © Palais Royal / Belga

Pour Mathias Ervyn, cet aspect "populaire" de la princesse, au travers de sa simplicité, a pour effet de la rapprocher du peuple : "Elle est naturellement glamour. C’est un glamour authentique qui n’est pas travaillé et les gens se retrouvent là-dedans. Les jeunes filles, les jeunes gens de son âge vont retrouver une personne comme eux, "commune" au sens noble du terme. Or, c’est la princesse Élisabeth de Belgique."

Un style de son époque Pourtant, derrière la simplicité du cliché, il s’agit aussi d’un beau coup de communication bien préparé de la part du Palais. Pour l’expert Mathias Ervyn, les détails ont été façonnés pour correspondre à l’époque actuelle : "C’est totalement une photo Instagrammable. Elle a les codes de la verticalité, elle pourrait passer sur une 'story'. On peut aussi se la repartager. C’est une photo qui est faite, qui est conçue pour le repartage et pour que les gens en discutent. On est dans les codes en termes de format, de style, d’élégance des réseaux sociaux".

