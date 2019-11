Trente mois de prison avec sursis pour avoir bouté le feu dans plusieurs fermes

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a condamné mardi Cédric V., un habitant de Nivelles âgé de 20 ans, à trente mois d'emprisonnement assortis d'un sursis probatoire. Il a par ailleurs ordonné la confiscation de la voiture de l'intéressé. Le jeune homme a été reconnu coupable de quatre faits d'incendies volontaires. Il avait bouté le feu à des ballots de paille dans quatre exploitations agricoles situées sur le territoire de Nivelles, en mai et en juillet dernier. En aveu de toutes les préventions, le prévenu avait évoqué à l'audience une sorte de mal-être l'ayant poussé à poser des gestes qu'il regrettait.

En juillet, à deux reprises, les policiers ont retrouvé le prévenu à proximité des incendies que les pompiers tentaient de maîtriser. Et pour l'un d'entre eux, c'est le Nivellois lui-même qui avait averti les secours et le fermier. Il était sur les lieux en possession d'un briquet et, dans son GSM, les enquêteurs ont trouvé les photographies d'un autre incendie de ferme, datant du mois de mai et dont on pensait jusqu'alors que la cause était accidentelle.

"Il faut se mettre à la place des quatre agriculteurs, dont trois ont perdu une partie de leur exploitation. Les pompiers ont mis des heures pour éteindre ces incendies et, dans une des fermes, plusieurs hangars ont été touchés. Dans un autre cas, l'habitation se situait à seulement 30 mètres de l'incendie. L'expert estime qu'il y a un risque réel de récidive quand le prévenu a bu, parce qu'il est fragile", a requis le ministère public à l'audience.

La défense a plaidé une peine de travail mais le tribunal, dans son jugement, a suivi les réquisitions du ministère public en ce qui concerne la peine, en soulignant l'extrême gravité des faits et le manque de prise de conscience du prévenu qui se pose en victime dans ce dossier.