Travail étudiant: le MR et l'Open Vld plaident pour un doublement du plafond des heures en 2021

Le MR et l'Open Vld ont demandé vendredi le doublement du plafond d'heures autorisées à charges réduites pour les emplois étudiants, afin de compenser les dommages sociaux que ceux-ci ont subi sus l'effet de la crise liée à la pandémie de Covid 19. Les sénateurs Els Ampe (Open Vld) et Gaëtan Van Goidsenhoven (MR) ont déposé une proposition de résolution dans ce sens.

"En 2020, un emploi étudiant sur trois a été supprimé, soit 11.000 jobs. En autorisant les étudiants à doubler leurs heures de travail, nous espérons éviter qu'ils arrêtent leurs études par manque de moyens", a commenté Mme Ampe.

La pandémie de COVID-19 a durement touché le travail étudiant. De nombreux étudiants ne peuvent s'appuyer sur leurs parents.

Aux yeux des deux élus libéraux, ceux-ci méritent une formule de travail flexible pour se remettre sur pied financièrement. Bien qu'il y ait un nombre croissant de jeunes gens à la recherche d'un travail d'étudiant, le nombre d'emplois de ce type a chuté d'un tiers l'an dernier en raison des mesures de confinement.

La masse salariale totale des étudiants est ainsi passée de 245,6 à 188,25 millions en 2020. Les chiffres préliminaires pour 2021 n'indiquent pas encore une reprise sur ce plan.

Des mesures avaient été prises en faveur des étudiants lors du premier lockdown en 2020 comme la non prise en compte dans le calcul du plafond de 475 heures, des heures prestées durant le troisième trimestre de 2020. Elles n'ont pas été prolongées.

Travailler jusqu'à 950 en 2021

Un étudiant qui travaille n'est pas soumis à l'ONSS ordinaire s'il travaille moins de 475 heures sur une base annuelle. Il n'y a alors qu'une "contribution de solidarité" de 8,13%, dont 2,71% à charge de l'étudiant et 5,42% à charge de l'employeur.

Lorsque la situation de la pandémie s'améliorera et que l'économie rentrera dans le rang, les étudiants devront être en mesure de corriger leur situation financière précaire. C'est pourquoi, depuis le Sénat, le MR et l'Open Vld demandent aux différents gouvernements de mettre en place une réglementation temporaire de travail flexible pour les étudiants salariés et les étudiants jobistes. Il s'agirait de leur permettre de travailler jusqu'à 950 heures en 2021 (réparties librement sur l'ensemble de l'année civile) sans soumission de leurs revenus aux charges ONSS ordinaires.