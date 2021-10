Travail de nuit : des horaires décalés pour des santés mises en danger?

Le gouvernement fédéral a donc décidé de ne pas décider et de renvoyer le sujet à des discussions entre patrons et syndicats . Mais qui sont ces travailleurs de nuit ? Comment vivent-ils ces horaires décalés ? Quel est leur impact sur leur santé ? On vous propose une rencontre avec l’un de ceux qui commencent sa journée à minuit, le boulanger Dimitri Pierrot, 35 ans.

C’est un sujet sensible que le gouvernement fédéral a préféré ne pas trancher : le travail de nuit, essentiellement pour le commerce en ligne. Nous sommes nombreux à faire nos achats en ligne après 18 heures et le travail de nuit en Belgique débute à 20 heures, avec généralement des primes pour horaires décalés, ce qui, selon la fédération patronale Comeos , nous rend peu compétitifs par rapport aux pays voisins et nous fait perdre des emplois.

Le gouvernement fédéral s’est accordé mardi matin sur le budget 2022 et sur toute une série de dossiers dont la réforme du marché du travail, la fiscalité ou encore le coût de l'énergie. Parmi les points abordés également, une volonté de faciliter le travail de nuit notamment pour rendre la Belgique plus compétitive dans le secteur de l'E-commerce. Au-delà du coût que cela représente, et c'est bien là que le bât blesse - puisque qu'un sursalaire est prévu dès 20 heures dans la législation belge sur le travail de nuit -, le travail nocturne peut avoir des effets délétères sur la santé des tra

L’impact sur la santé est aussi, selon Dimitri Pierrot, important : " J’ai de la chance parce que je suis jeune et en bonne santé, mais c’est vrai qu’on a peu de luminosité. On n’en a déjà pas beaucoup en Belgique, mais en plus, quand on travaille de nuit, on en a encore moins. On sait très bien que ça a des impacts à long terme" explique-t-il. Pour cela, il prend des petites capsules de vitamine D. "Et ce qu’il faut savoir aussi, c’est que la boulangerie est un métier super physique. Il faut avoir une alimentation équilibrée en fonction de l’effort qu’on va fournir. Dans une moindre mesure, mais un peu comme un sportif". Arrivé à un certain âge, quand on a 50 ans, par exemple, le boulanger pense que cela commence à être difficile. "Évidemment, faire un métier super physique où il faut se lever la nuit, si on a fait ça de 16 à 50 ans, on est un peu usé" dit-il.

Ça fait environ 15 ans que l’artisan se lève à 23 heures. L’impact sur la vie sociale est non-négligeable, on s’en doute bien : " Ça a évidemment un impact très fort. Maintenant que j’ai quand même un peu de recul, je trouve que ça un impact très fort surtout au démarrage, parce qu’on est décalé. Si on veut pouvoir assurer, notamment pendant toutes les phases d’apprentissage, ça veut dire qu’il faut quand même se coucher tôt. Pour un boulanger, ça va être 15 ou 16 heures. Alors, comment on fait avec les potes ? Comment on fait pour aller boire des bières le samedi ou le vendredi soir, alors que le lendemain, on attaque à minuit ? Il faut clairement faire une croix dessus".

Cuits sur place et faits à la main, les produits réalisés par Dimitri Pierrot demandent bien du temps de travail. " Ça nécessite au minimum 24 heures pour faire un pain, avec le temps de repos" explique le boulanger "Et mes équipes et moi nous levons vers 23 heures pour attaquer à minuit".

Quels impacts concrets sur la santé ?

Et pour préciser l’impact de ces horaires décalés sur la santé, Myriam Kerkhofs est avec nous, docteur en psychologie, spécialiste du sommeil.

Ici, on est dans un exemple un peu extrême, un horaire totalement inversé, réveil à 23 heures, début de la journée à minuit. C’est le pire scénario pour la santé ? "Oui, je pense que c’est le pire. C’est le pire parce que, comme vous venez de le dire, on a besoin d’inverser ses rythmes. Et ça se fait à quel prix ? On n’en sait trop rien, mais il est clair qu’on cumule à la fois les effets du manque de sommeil, puisque comme le boulanger vous disait très bien, il ne va pas se mettre à dormir à 15 heures de l’après-midi pour avoir ses huit heures de sommeil, et à la fois l’impact de l’inversion des rythmes et de l’absence de lumière".

Pour le travail du soir aussi ?

Dans la configuration du commerce en ligne, dont on a discuté ces derniers jours au gouvernement fédéral, il s’agit plutôt des horaires jusqu’à minuit, des horaires de soirée. Est-ce déjà considéré comme du travail de nuit, là aussi il y a un impact sur la santé ? "Effectivement, tout dépend des personnes", explique Myriam Kerkhofs. "Je dirais qu’il y a des gens qui sont plutôt du soir, que vous connaissez certainement. Ce sont des gens qui aiment bien se coucher tard le soir et qui préfèrent être un peu décalés. Donc, pour ces gens-là, c’est un moins gros effort de travailler jusqu’à 22 ou 23 heures. Par contre, pour les gens normaux, disons, c’est plus compliqué, parce que si on travaille jusqu’à 22 heures ou même 23 heures, le temps de rentrer chez soi, de manger un peu, d’aller se coucher, on se couche à 2 heures du matin. Donc on décale quand même assez fort. Si on peut récupérer ces temps de sommeil sur la matinée, ça va… Mais si on a d’autres occupations, c’est plus compliqué".

