Transports publics: la gratuité, c'est pas gagné

Pour Ecolo, les transports en commun devraient être effectivement gratuits. Mais cette gratuité doit être ciblée vers les jeunes de moins de 25 ans, les demandeurs d’emploi ainsi que pour les personnes émargeant au CPAS. Georges Gilkinet, député fédéral Ecolo insiste également sur la nécessité d’améliorer l’offre des transports en commun. " L’offre est aussi essentielle. La qualité des bus dans lesquels on est assis, la fréquence de service, l’amplitude du service, du matin au soir. Ça amènerait plus de personnes vers les transports en commun ".

Le Ministre wallon de la Mobilité et des Transports, Carlo Di Antonio est d’accord avec son homologue fédéral. " De faire croire que la gratuité résoudra le problème climatique et de mobilité, c’est une erreur. Ce sera une mesure sociale intéressante. Je peux comprendre que ça fasse plaisir à celui qui achète son abonnement, d’entendre qu’il ne paierait plus ". Il illustre son propos avec les exemples d'Hasselt et de Mons, qui ont toutes deux tenté l’expérience du transport gratuit. Pour lui, les deux villes ont abandonné le projet car l’offre n’était pas suffisante. " La gratuité sur un territoire où l’offre n’est pas suffisante, n’amène pas de personne supplémentaire ".