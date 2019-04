Transparence des publicités politiques : quel parti sponsorise le plus ses posts Facebook ?

En début d’année, Facebook avait annoncé que ses outils de transparence des publicités politiques allaient débarquer dans les pays de l’Union européenne dans la perspective des prochaines élections européennes de mai. Ils sont désormais déployés. Et ils permettent notamment à chaque internaute, utilisateur de Facabook ou non, d’accéder à la « Bibliothèque publicitaire Facebook » : celle-ci donne les informations sur les détails de toutes les publicités politiques ou portant sur des débats d’intérêt général, diffusée à partir de mars 2019.

L’intérêt est que l’on peut y consulter toutes les publicités actives, y compris celles qui ne vous ont pas été diffusées pour cause de ciblage d’audience différent par un annonceur. A terme, Facebook Ads Library permettra même de connaitre précisément les montants publicitaires dépensés à des fins politiques, mais la fonctionnalité n’existe pas encore pour la Belgique. Parcourir les librairies publicitaires des partis ne manque cependant pas d’intérêt : c’est ainsi que l’on peut voir quels sont les partis qui ont déjà investi, peu ou beaucoup, dans les publicités sur le réseau de Marc Zuckerberg, et leur stratégie. Petit topo :

1) Le PS : 32 campagnes depuis le 2 avril 2019 !

L’un des partis les plus actifs, et l’un des plus à la pointe, puisqu’il mise sur pas moins de 3 types de campagne, dont une, très high tech, de « contenu créatif dynamique » : c’est-à-dire que l’outil publicitaire de Facebook prend plusieurs composants de la publicité (images, vidéos, titres, descriptions et « appels à l’action ») et génère automatiquement les combinaisons de ces ressources… selon les audiences. Une option, payante, qui vise à proposer les contenus créatifs les plus performants.

Le PS a utilisé cette technique pour une campagne, également déployée sur Instagram et le web, qui vise clairement les jeunes à travers une sorte de « jeu vidéo » au graphisme très « cartoon », où il faut débloquer des niveaux qui correspondent à des thèmes de campagne du PS.