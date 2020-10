Transferts de patients Covid à Bruxelles: un taux d'occupation "pas alarmant", selon Alain Maron, le plan de répartition activé

Le taux d'occupation des hôpitaux bruxellois par des patients atteints du Covid-19, est en augmentation, ce qui nécessite de rester vigilant. On est cependant très loin de la situation rencontrée en février-mars, a indiqué dimanche le ministre bruxellois Alain Maron (Ecolo).

Celui-ci était interrogé par l'agence Belga au sujet du cri d'alarme lancé par le CEO de l'UZ, implanté à Jette, en Région bruxelloise. Selon celui-ci, la capacité de l'hôpital universitaire néerlandophone arrive quasi à saturation, si bien qu'il a dû transférer tous les patients atteints du Covid-19 vers d'autres régions, en l'occurrence, celle d'Alost.

D'après le CEO, l'UZ Brussel dénombrait samedi 28 patients malades de la pandémie dont sept en soins intensifs et quatre placés sous assistance respiratoire.

Un impact sur les autres soins

La hausse sensible du nombre d'hospitalisations a également un impact sur les soins réguliers dans la mesure où il faut se demander chaque jour si d'autres interventions lourdes peuvent avoir lieu.

Selon le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron, il est tenu compte de la progression du nombre d'hospitalisations dans les hôpitaux de la capitale. "Celle-ci est cependant moins forte que durant la semaine précédente, mais nous devons rester vigilants", a-t-il souligné.

Toujours d'après Alain Maron, la situation actuelle en la matière est comparable à celle observée fin mai, début juin, "très loin de ce qui s'est passé en février-mars".

Lever le pied dans d'autres services, et mettre un plan de répartition en place

Le ministre a indiqué que l'hôpital UZ atteignait le premier pallier de saturation de 15% du taux de patients Covid. Cela implique, selon mesures fédérales en vigueur depuis plusieurs mois de lever le pied dans d'autres services où cela commence par conséquent à avoir des répercussions.

Mais la situation des hôpitaux bruxellois dans la prise en charge des patients Covid est contrastée. L'Hôpital Saint-Pierre est actuellement sur-occupé sur ce plan; l'hôpital Erasme est sous-occupé, a-t-il expliqué.

Un plan de répartition a été activé au niveau des Service Médicaux Urgents. Celui-ci n'est pas appliqué pour les patients arrivés par d'autres moyens.

Une épidémie sous surveillance

Sans nier la progression du taux de cas positifs (11,4% désormais à Bruxelles), le ministre a par ailleurs mis une part de l'augmentation sensible du nombre de cas positifs dans la capitale sur le compte de la hausse sensible du nombre de tests. Bruxelles devient celle qui en pratique le plus, à l'échelle des provinces, a-t-il commenté.

"Nous surveillons sans cesse l'évolution de l'épidémie. Nous essayons de faire en sorte de réussir à aplatir la courbe en veillant à limiter l'impact psycho-social et socio-économique", a-t-il enfin dit.

C'est la raison pour laquelle la Commission Communautaire Commune a lancé une campagne positive pour inciter la population au respect des mesures de précaution. "Si tout le monde respectait les règles, nous n'aurions pas les mêmes problèmes", a-t-il conclu.