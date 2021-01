Tram, métro, école de Biotech, hydrogène, recyclage... Plan de relance en Wallonie : deux milliards d’euros de projets

L’enveloppe allouée à la Belgique est de 5,9 milliards d’euros, à se répartir entre Etat fédéral et entités fédérées. La part qui revient à la Wallonie se chiffre à 1,48 milliard d’euros. Du côté wallon, on s’est mis d’accord sur une liste de 24 projets. Pour tous les financer, il faudrait 1,975 milliard d’euros. Il y aura donc un écrémage à faire lors des discussions avec la Commission européenne, car il faudra trancher pour réduire les prétentions wallonnes à 1,48 milliard d’euros.

La Région Wallonne envisage de développer une filière wallonne de l’hydrogène. 160,2 millions d’euros seraient consacrés à la recherche, la production verte et diverses applications.

105 millions d’euros seraient consacrés à la création d’un hub d’innovation et de formation numérique et technologique. Baptisé "A6K E6K", c’est déjà un projet sur les rails sur le site de l’ancien tri postal de Charleroi, à proximité de la gare de Charleroi Sud. "A6K", pour Atelier 6000 est là pour rassembler des entreprises industrielles spécialisées dans l’ingénierie, des centres de recherche et de formation. "E6K", pour Ecole 6000, est un projet de centre de formation dédié aux métiers numériques. L’idée est de pouvoir répondre aux besoins des entreprises wallonnes en personnel formé aux technologies numériques.

Dans le cadre du Plan de relance européen, un autre projet wallon important prévoit de miser 127 millions d’euros au déploiement de l’économie circulaire. On entend ici mieux "recycler" des matériaux dans des secteurs prioritaires, notamment la métallurgie et la construction. On veut faire de la recherche et développement pour, par exemple, recycler les matériaux des avions.

Il est aussi prévu d’utiliser 30 millions d’euros à la création d’une école de biotechnologie et un hub "santé", car la Wallonie compte beaucoup d’entreprises dans le secteur des biotechnologies, alors qu’encore trop peu d’étudiants sont formés à ces matières dans les écoles.

105 millions d’euros pourraient aussi être utilisés dans le secteur de la biodiversité et pour l’adaptation aux changements climatiques.