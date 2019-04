Trafic ferroviaire perturbé entre Namur et Gembloux en raison d'un vol de câbles

L'heure de pointe a été chaotique ce matin sur la ligne 161....Aucun train ne circule dans les deux sens entre Namur et Gembloux. Des navettes de bus sont organisées pour relier les deux entités situées sur un axe ferroviaire important.

La cause de ces perturbations : un problème électrique lié à un de vol de câbles. 500 mètres de cables ont été volés et d'autres câbles ont été sectionnés sans être volés. Les techniciens d'infrabel ont eu du mal à localiser cette tentative de vol à cause de l'obscurité. Les conséquences sont dramatiques pour le trafic, comme l'explique Arnaud Reymann, le porte-parole d'infrabel. "ces cables sectionnés ont mis quatre passages à niveau en position de sécurité, ils ont dérangés des circuits de voies...il faut rétablir la connexion entre les cables et puis s'assurer que tout fonctionne à nouveau en tout sécurité". Les réparations pourraient encore prendre plusieurs heures.