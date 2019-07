Traditionnel ou tout-confort: carton plein pour les campings du festival de Dour

L’un des plus grands événements musicaux belges démarre ce jeudi. Les 6000 places des quatre campings affichent déjà complets, les festivaliers trouvant leur bonheur dans une large gamme d’hébergements, du plus rudimentaire au plus confortable.

La grande nouveauté cette année se nomme "Dour-les-bains". A quelques encablures des campings, les organisateurs ont installé des terrains de beach-volleys et même des jacuzzis. Des moniteurs vont encadrer des tournois de pétanques et de badminton, et même des concours de Miss et Mister Camping. On pourrait se croire dans les coins les plus chics de la côte d’Azur.

Côté hébergements, le camping le plus fréquenté reste le "Regular camping", qui dispose de sanitaires (douches, éviers et WC). C’est le plus rudimentaire aussi, dans lequel les festivaliers débarquent avec leurs tentes, leurs grands sacs à dos, des matelas gonflables, à boire et à manger.

Le "Green camping", qui est un camping zéro déchet, constitue la gamme supérieure Il faut débourser 100 euros, en plus de son ticket pour y avoir accès. Ici, les tentes bénéficient de plus d’espace, et le matin on y sert même les petits-déjeuners. "On voulait un petit peu de confort, témoigne un jeune homme venu à Dour avec son amie, "là on a des toilettes avec une chasse d’eau, on a des douches. Et il y a sûrement moins de monde ici comme c’est un peu plus cher".